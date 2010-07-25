Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...Удаляем фон онлайн - (0)
Удаляем фон онлайн ...Как взять код ролика с Дзена и вставить на Лиру - (0)
...С Днем рождения, Галочка (для Galche) - (12)
С Днем рождения, Галочка (для Galche) Дорогая Галочка! Поздравляю с Днем рождения! Пусть все меч...Новый вид вымогательства - (10)
Новый вид вымогательства! Всем Здравствуйте... Сегодня мы поговорим по теме, которая...
|
Яблочный пирог с изюмом - вкусный, ароматный и красивый
Яблочный пирог с изюмом - вкусный, ароматный и красивый
Нравятся яблочные пироги? Тогда можете испечь еще один такой по предлагаемому рецепту. Тесто в пироге мягкое, нежное и воздушное. Оно в меру сладкое, с кусочками ароматных яблок, изюмом и миндальными лепестками. Приготовить его несложно, а резульгаг вам обязательно понравится.
Ингредиенты:
Пирог извлечь из формы и полностью остудить на решетке. Готовый пирог нарезать на кусочки и подать к чаю.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пироги сладкие (часть 3)":
Часть 1 - Пирог "Вася" - легко и быстро:)
Часть 2 - Шоколадный пирог с яблоками
...
Часть 42 - Карамельно-ореховый пирог - прекрасный десерт к чаю
Часть 43 - Апельсиновый пирог - ароматный и простой в приготовлении
Часть 44 - Яблочный пирог с изюмом - вкусный, ароматный и красивый
|Рубрики:
|рецепты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]