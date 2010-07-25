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Яблочный пирог с изюмом - вкусный, ароматный и красивый

Суббота, 06 Мая 2023 г. 07:48 + в цитатник

Яблочный пирог с изюмом - вкусный, ароматный и красивый

Нравятся яблочные пироги? Тогда можете испечь еще один такой по предлагаемому рецепту. Тесто в пироге мягкое, нежное и воздушное. Оно в меру сладкое, с кусочками ароматных яблок, изюмом и миндальными лепестками. Приготовить его несложно, а резульгаг вам обязательно понравится.

СЏР±Р»РѕС‡РЅС‹Р№ РїРёСЂРѕРі СЃ РёР·СЋРјРѕРј - РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ Рё РєСЂР°СЃРёРІС‹Р№ 1 (631x387, 620Kb)

Ингредиенты:

- мука - 300 г
- яйцо - 4 шт.
- сахар - 150 г
- молоко - 100 мл
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- разрыхлитель - 10 г
- яблоки - 4 шт. (400 г)
- изюм (по желанию) - 50 г
- миндальные лепестки - по вкусу
Приготовление:
Яблоки хорошо вымыть, удалить серединку и нарезать их небольшими кусочками.
Изюм также промыть и просушить бумажным полотенцем.
В миску разбить яйца, добавить щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Взбивать миксером в течении 3 - 5 минут до пышной светлой массы. Добавить молоко и хорош все перемешать.
Муку просеять, смешать ее с разрыхлителем, перемешать венчиком или миксером на невысокой скорости до однородности и добавить к яичной массе.
Форму (размер 32х26 см) застелить бумагой для выпечки. Выложить тесто и распределить по всей форме. Сверху на тесто распределить яблоки, изюм и миндальные лепестки.
Выпекать пирог в заранее разогретой до 190С духовке примерно 35 - 40 минут, в зависимости от размера формы и духовки. Готовность проверить деревянной палочкой, на ней не должно быть сырого теста.

Пирог извлечь из формы и полностью остудить на решетке. Готовый пирог нарезать на кусочки и подать к чаю.

Приятного аппетита!
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Часть 44 - Яблочный пирог с изюмом - вкусный, ароматный и красивый

Рубрики:  рецепты
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