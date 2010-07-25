Яблочный пирог с изюмом - вкусный, ароматный и красивый

Нравятся яблочные пироги? Тогда можете испечь еще один такой по предлагаемому рецепту. Тесто в пироге мягкое, нежное и воздушное. Оно в меру сладкое, с кусочками ароматных яблок, изюмом и миндальными лепестками. Приготовить его несложно, а резульгаг вам обязательно понравится.

Ингредиенты:

- мука - 300 г

- яйцо - 4 шт.

- сахар - 150 г

- молоко - 100 мл

- ванильный сахар - 1 ч.л.

- соль - 0,5 ч.л.

- разрыхлитель - 10 г

- яблоки - 4 шт. (400 г)

- изюм (по желанию) - 50 г

- миндальные лепестки - по вкусу

Приготовление:

Яблоки хорошо вымыть, удалить серединку и нарезать их небольшими кусочками.

Изюм также промыть и просушить бумажным полотенцем.

В миску разбить яйца, добавить щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Взбивать миксером в течении 3 - 5 минут до пышной светлой массы. Добавить молоко и хорош все перемешать.

Муку просеять, смешать ее с разрыхлителем, перемешать венчиком или миксером на невысокой скорости до однородности и добавить к яичной массе.

Форму (размер 32х26 см) застелить бумагой для выпечки. Выложить тесто и распределить по всей форме. Сверху на тесто распределить яблоки, изюм и миндальные лепестки.

Выпекать пирог в заранее разогретой до 190С духовке примерно 35 - 40 минут, в зависимости от размера формы и духовки. Готовность проверить деревянной палочкой, на ней не должно быть сырого теста.