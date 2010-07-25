Рыбное филе в хрустящей корочке

Если хочется приготовить рыбу по-новому, тогда воспользуйтесь этим простым рецептом. Вариантов приготовления кляра много, здесь будет использовать обычный - яйцо, мука, майонез. Но после нужно обвалять рыбное филе в натертом картофеле, который во время жарки образует хрустящую корочку. Блюдо получается вкусным и различным от тех, которые вы готовите. Все очень легко и быстро. Сохраняйте рецепт в своей кулинарной копилке.

Ингредиенты:

рыбное филе - 400 г

картофель - 2 - 3 шт.

яйцо - 1 шт.

майонез - 1 ст.л.

мука - 25 - 30 г

соль, перец - по вкусу

растительное масло - для жарки

Приготовление:

Филе нарезать на порционные кусочки, посолить, поперчить. Оставить на 20 - 30 минут.

Для кляра: в миску вбить яйцо, добавить майонез и муку. Все перемешать до однородной массы.

Сырой картофель почистить, натереть на мелкой терке.

Кусочки рыбного филе обмакнуть в кляр, затем обвалять в натертом картофеле. Обжарить рыбу в разогретой с растительным масло сковороде до румяной корочки, примерно по 5 минут с каждой стороны.

Готовую рыбу выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира. Подавать блюдо с овощным гарниром.