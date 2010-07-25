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Рыбное филе в хрустящей корочке
Рыбное филе в хрустящей корочке
Если хочется приготовить рыбу по-новому, тогда воспользуйтесь этим простым рецептом. Вариантов приготовления кляра много, здесь будет использовать обычный - яйцо, мука, майонез. Но после нужно обвалять рыбное филе в натертом картофеле, который во время жарки образует хрустящую корочку. Блюдо получается вкусным и различным от тех, которые вы готовите. Все очень легко и быстро. Сохраняйте рецепт в своей кулинарной копилке.
Ингредиенты:
Приготовление:
Филе нарезать на порционные кусочки, посолить, поперчить. Оставить на 20 - 30 минут.
Для кляра: в миску вбить яйцо, добавить майонез и муку. Все перемешать до однородной массы.
Сырой картофель почистить, натереть на мелкой терке.
Кусочки рыбного филе обмакнуть в кляр, затем обвалять в натертом картофеле. Обжарить рыбу в разогретой с растительным масло сковороде до румяной корочки, примерно по 5 минут с каждой стороны.
Готовую рыбу выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира. Подавать блюдо с овощным гарниром.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "блюда из рыбы (ч.2)":
Часть 1 - Рыбный холодец (разные рецепты)
Часть 2 - Маринованная рыба с томатным соусом
...
Часть 32 - Рыба, запеченная в ореховом соусе
Часть 33 - Хек - приготовление в сливочном масле
Часть 34 - Рыбное филе в хрустящей корочке
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