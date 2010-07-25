Творожные рассыпчатые пирожные

Ни для никого не секрет, что лакомства, приготовленные дома, намного вкуснее от покупного. Рецептов разных простых и сложных десертов много, но всегда можно подобрать для себя несколько, которые могут пригодиться для любого случая. Творожные пирожные можно отнести к таковым. Готовить их легко, а получается они очень вкусными за счет нежнейшей творожной массы. Фруктовое пюре в десерте подойдет любое.

Ингредиенты:

сахарное печенье - 200 г

грецкие орехи - 50 г

сливочное масло - 30 г

сахар - 1 ст.л.

Для начинки:

сахар - 100 г

творог - 450 г

яйцо - 2 шт.

фруктовое пюре - 50 г

ванильный сахар - 1 ст.л.

Приготовление:

В чашу блендера положить печенье, орехи, сливочное масло, высыпать сахар и измельчить.

Небольшую форму для выпечки застелить пергаментом (размер формы от 20х30 см). Выложить половину крошки, разровнять и хорошо утрамбовать. Отправить форму в духовку на 15 мин при температуре 180С.

В миске соединить творог, яйца, сахар и ванилин. Ингредиенты взбить до однородности с помощью миксера.

Половину полученной творожной массы выложить на корж. В оставшуюся часть выложить фруктовое пюре (любое). Тщательно все перемешать.

Затем фруктовую массу выложить поверх творожной и разровнять так, чтобы они не смешались.

Сверху заготовку посыпать оставшейся крошкой. Отправить форму в духовку на 40 мин.

Готовый десерт нарезать на порции и подать на стол.