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Творожные рассыпчатые пирожные

Пятница, 14 Апреля 2023 г. 07:44 + в цитатник

Творожные рассыпчатые пирожные

Ни для никого не секрет, что лакомства, приготовленные дома, намного вкуснее от покупного. Рецептов разных простых и сложных десертов много, но всегда можно подобрать для себя несколько, которые могут пригодиться для любого случая. Творожные пирожные можно отнести к таковым. Готовить их легко, а получается они очень вкусными за счет нежнейшей творожной массы. Фруктовое пюре в десерте подойдет  любое.

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Ингредиенты:

  • сахарное печенье - 200 г
  • грецкие орехи - 50 г
  • сливочное масло - 30 г
  • сахар - 1 ст.л.
  • Для начинки:
  • сахар - 100 г
  • творог - 450 г
  • яйцо - 2 шт.
  • фруктовое пюре - 50 г
  • ванильный сахар - 1 ст.л.

Приготовление:

В чашу блендера положить печенье, орехи, сливочное масло, высыпать сахар и измельчить.

Небольшую форму для выпечки застелить пергаментом (размер формы от 20х30 см). Выложить половину крошки, разровнять и хорошо утрамбовать. Отправить форму в духовку на 15 мин при температуре 180С.

В миске соединить творог, яйца, сахар и ванилин. Ингредиенты взбить до однородности с помощью миксера.

Половину полученной творожной массы выложить на корж. В оставшуюся часть выложить фруктовое пюре (любое). Тщательно все перемешать.

Затем фруктовую массу выложить поверх творожной и разровнять так, чтобы они не смешались.

Сверху заготовку посыпать оставшейся крошкой. Отправить форму в духовку на 40 мин.

Готовый десерт нарезать на порции и подать на стол.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пирожные, вафли, круассаны (ч.2)":
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Часть 26 - Юмбрики - вкусный десерт
Часть 27 - Творожные рассыпчатые пирожные

Рубрики:  рецепты
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Процитировано 7 раз
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