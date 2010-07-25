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Творожные рассыпчатые пирожные
Творожные рассыпчатые пирожные
Ни для никого не секрет, что лакомства, приготовленные дома, намного вкуснее от покупного. Рецептов разных простых и сложных десертов много, но всегда можно подобрать для себя несколько, которые могут пригодиться для любого случая. Творожные пирожные можно отнести к таковым. Готовить их легко, а получается они очень вкусными за счет нежнейшей творожной массы. Фруктовое пюре в десерте подойдет любое.
Ингредиенты:
Приготовление:
В чашу блендера положить печенье, орехи, сливочное масло, высыпать сахар и измельчить.
Небольшую форму для выпечки застелить пергаментом (размер формы от 20х30 см). Выложить половину крошки, разровнять и хорошо утрамбовать. Отправить форму в духовку на 15 мин при температуре 180С.
В миске соединить творог, яйца, сахар и ванилин. Ингредиенты взбить до однородности с помощью миксера.
Половину полученной творожной массы выложить на корж. В оставшуюся часть выложить фруктовое пюре (любое). Тщательно все перемешать.
Затем фруктовую массу выложить поверх творожной и разровнять так, чтобы они не смешались.
Сверху заготовку посыпать оставшейся крошкой. Отправить форму в духовку на 40 мин.
Готовый десерт нарезать на порции и подать на стол.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пирожные, вафли, круассаны (ч.2)":
Часть 1 - Нежное пирожное с черносливом
Часть 2 - Пирожное "Три слоя" - вкусное и нежное
...
Часть 25 - Заварные колечки из творога
Часть 26 - Юмбрики - вкусный десерт
Часть 27 - Творожные рассыпчатые пирожные
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