Удаляем фон онлайн ...Как взять код ролика с Дзена и вставить на Лиру - (0)
...С Днем рождения, Галочка (для Galche) - (12)
С Днем рождения, Галочка (для Galche) Дорогая Галочка! Поздравляю с Днем рождения! Пусть все меч...Новый вид вымогательства - (10)
Новый вид вымогательства! Всем Здравствуйте... Сегодня мы поговорим по теме, которая...Не всегда прощения просит тот, кто виноват. Прощения просит тот, кто дорожит отношениями - (2)
Не всегда прощения просит тот, кто виноват. Прощения просит тот, кто дорожит отношениями (Эрих Мария...
|
Сметанный десерт - быстрый, легкий, без желатина и выпечки
Сметанный десерт - быстрый, легкий, без желатина и выпечки
Когда очень хочется съесть что-нибудь сладенького, а готовить нет времени или просто лень, в такой момент можете приготовить десерт из сметаны. Не нужно возиться с тестом, что-то выпекать. По сути, от вас требуется всего-навсего смешать все ингредиенты вместе и лакомство будет готово. А также в рецепте нет даже желатина. Чтобы загустить угощение, используйте сухой пудинг. Выбираете продукт с вкусом, который вам больше нравится.
Ингредиенты:
Приготовление:
Соединить в блендере сметану, сгущенное молоко и сливки. Взбивать ингредиенты 2 минуты.
Всыпать сухой пудинг и взбивать продукты еще 2 минуты.
Добавить шоколадные капли, перемешать десерт и разложить по порционным формочкам.
PS: вместо шоколадных капель можно использовать кусочки фруктов или ягод.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "десерты (ч.2)":
Часть 1 - Безе
Часть 2 - Восхитительный "Брауниз" (простая и вкусная выпечка)
...
Часть 37 - Ягодное компоте - начинка для торта (два рецепта)
Часть 38 - Far breton (Бретонский фар) - мягкий и нежный пирог, простой в приготовлении
Часть 39 - Сметанный десерт - быстрый, легкий, без желатина и выпечки
|Рубрики:
|кулинария
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]