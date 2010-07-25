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Сметанный десерт - быстрый, легкий, без желатина и выпечки

Воскресенье, 09 Апреля 2023 г. 07:45 + в цитатник

Сметанный десерт - быстрый, легкий, без желатина и выпечки

Когда очень хочется съесть что-нибудь сладенького, а готовить нет времени или просто лень, в такой момент можете приготовить десерт из сметаны. Не нужно возиться с тестом, что-то выпекать. По сути, от вас требуется всего-навсего смешать все ингредиенты вместе и лакомство будет готово. А также в рецепте нет даже желатина. Чтобы загустить угощение, используйте сухой пудинг. Выбираете продукт с вкусом, который вам больше нравится.

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Ингредиенты:

- сметана - 200 г
- сгущенное молоко - 395 г
- сливке - 200 мл
- пудинг сухой - 40 г
- шоколадные капли - по вкусу

Приготовление:

Соединить в блендере сметану, сгущенное молоко и сливки. Взбивать ингредиенты 2 минуты.

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Всыпать сухой пудинг и взбивать продукты еще 2 минуты.

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Добавить шоколадные капли, перемешать десерт и разложить по порционным формочкам.

PS: вместо шоколадных капель можно использовать кусочки фруктов или ягод.

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Приятного аппетита!
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Серия сообщений "десерты (ч.2)":
Часть 1 - Безе
Часть 2 - Восхитительный "Брауниз" (простая и вкусная выпечка)
...
Часть 37 - Ягодное компоте - начинка для торта (два рецепта)
Часть 38 - Far breton (Бретонский фар) - мягкий и нежный пирог, простой в приготовлении
Часть 39 - Сметанный десерт - быстрый, легкий, без желатина и выпечки

Рубрики:  кулинария
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Процитировано 7 раз
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