Сметанный десерт - быстрый, легкий, без желатина и выпечки

Когда очень хочется съесть что-нибудь сладенького, а готовить нет времени или просто лень, в такой момент можете приготовить десерт из сметаны. Не нужно возиться с тестом, что-то выпекать. По сути, от вас требуется всего-навсего смешать все ингредиенты вместе и лакомство будет готово. А также в рецепте нет даже желатина. Чтобы загустить угощение, используйте сухой пудинг. Выбираете продукт с вкусом, который вам больше нравится.

Ингредиенты:

- сметана - 200 г

- сгущенное молоко - 395 г

- сливке - 200 мл

- пудинг сухой - 40 г

- шоколадные капли - по вкусу

Приготовление:

Соединить в блендере сметану, сгущенное молоко и сливки. Взбивать ингредиенты 2 минуты.

Всыпать сухой пудинг и взбивать продукты еще 2 минуты.

Добавить шоколадные капли, перемешать десерт и разложить по порционным формочкам.

PS: вместо шоколадных капель можно использовать кусочки фруктов или ягод.