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Салат из зеленой фасоли - простое вкусное блюдо

Суббота, 08 Апреля 2023 г. 08:00 + в цитатник

Салат из зеленой фасоли - простое вкусное блюдо

Этот салат очень легко и быстро приготовить. Всего несколько самых обычных ингредиентов и блюдо будет готово. Есть желание приготовить салат из зеленой фасоли и яиц, тогда сохраняйте рецепт в свою кулинарную копилку. Он хорош не только в ежедневном меню, но и подойдет для праздничного стола.

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Ингредиенты:

  • зеленая фасоль - 400 г 
  • яйцо - 4 шт. 
  • чеснок - 1 - 2 зубч.
  • сливочное масло - 1 ст.л.
  • соль, майонез - по вкусу

Приготовление:

Отварить яйца вкрутую и залить холодной водой.

Очистить и нарезать зеленую фасоль. Вскипятить воду, посолить по вкусу, добавить фасоль и отварить до желаемой мягкости (5 - 10 минут). Ополоснуть готовую фасоль в дуршлаге под струей холодной воды. Можно использовать замороженную фасоль (процедура приготовления такая же).

Разогреть в сковороде 1 ст.л. сливочного масла на среднем огне, добавить зеленую фасоль и обжарить с маслом в течение 5 минут, помешивая.

Переложить жареную фасоль в салатник, выдавить сверху чеснок.

Очистить яйца и нарезать их в салатник с фасолью. Подсолить по вкусу, заправить майонезом и перемешать.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты/овощные салаты, салаты с макаронными изделиями
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