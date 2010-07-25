Салат из зеленой фасоли - простое вкусное блюдо

Этот салат очень легко и быстро приготовить. Всего несколько самых обычных ингредиентов и блюдо будет готово. Есть желание приготовить салат из зеленой фасоли и яиц, тогда сохраняйте рецепт в свою кулинарную копилку. Он хорош не только в ежедневном меню, но и подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты:

зеленая фасоль - 400 г

яйцо - 4 шт.

чеснок - 1 - 2 зубч.

сливочное масло - 1 ст.л.

соль, майонез - по вкусу

Приготовление:

Отварить яйца вкрутую и залить холодной водой.

Очистить и нарезать зеленую фасоль. Вскипятить воду, посолить по вкусу, добавить фасоль и отварить до желаемой мягкости (5 - 10 минут). Ополоснуть готовую фасоль в дуршлаге под струей холодной воды. Можно использовать замороженную фасоль (процедура приготовления такая же).

Разогреть в сковороде 1 ст.л. сливочного масла на среднем огне, добавить зеленую фасоль и обжарить с маслом в течение 5 минут, помешивая.

Переложить жареную фасоль в салатник, выдавить сверху чеснок.

Очистить яйца и нарезать их в салатник с фасолью. Подсолить по вкусу, заправить майонезом и перемешать.