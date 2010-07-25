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Творожные куличики - маленькие, красивые и аппетитные
Творожные куличики - маленькие, красивые и аппетитные
Всего несколько дней осталось до Пасхи, но наверняка некоторые из вас уже задумались, что приготовить для праздничного стола. Основным блюдом в этот праздник являются куличи. Если кто-то решает сам их приготовить, тогда можете попробовать испечь творожные куличики. Они хотя и небольших размеров, но получаются очень вкусными и красивыми. Приготовление простое и думаю, что оно вас не затруднит.
Ингредиенты:
Приготовление:
Дрожжи ввести в подогретое молоко.
В глубокой миске смешать яйца, соль, творог, сахар и сливочное масло. Затем полученную смесь соединить с дрожжами.
Помыть изюм, просеять муку через мелкое сито. Постепенно всыпать муку с изюмом к основной массе и замесить тесто.
Прикрыть его пищевой пленкой и дать подойти в течение полутора часов. Обмять тесто и вновь оставить его на сорок минут.
Поделить тесто на куски и поместить в формы для выпечки, смазанные подсолнечным маслом. Дать постоять, чтобы тесто успело подняться.
Разогреть духовой шкаф до 180°C, поставить туда формы и выпекать в течение двадцати минут. Достать их и оставить остывать при комнатной температуре.
Приготовить глазурь: взбить белки с сахарной пудрой и лимонным соком
Готовую глазурь нанести на куличики и украсить их цветной посыпкой.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пасха":
Часть 1 - Пасхальный кулич (простой рецепт)
Часть 2 - Пасхальный цветок
...
Часть 26 - Творожный кулич - самый простой и быстрый рецепт приготовления
Часть 27 - Пасхальный кулич - простое и быстрое приготовление
Часть 28 - Творожные куличики - маленькие, красивые и аппетитные
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