Творожные куличики - маленькие, красивые и аппетитные

Всего несколько дней осталось до Пасхи, но наверняка некоторые из вас уже задумались, что приготовить для праздничного стола. Основным блюдом в этот праздник являются куличи. Если кто-то решает сам их приготовить, тогда можете попробовать испечь творожные куличики. Они хотя и небольших размеров, но получаются очень вкусными и красивыми. Приготовление простое и думаю, что оно вас не затруднит.

Ингредиенты:

Для теста:

творог - 200 г

яйцо - 2 шт.

молоко - 200 мл

сливочное масло - 50 г

дрожжи сухие - 2 ч.л.

сахар - 100 - 150 г

соль - 0,5 ч.л.

мука - 550 - 600 г

изюм - 100 г

Для глазури:

яичные белки - 2 шт.

сахарная пудра - 200 г

лимонный сок - 1 ст.л.

Приготовление:

Дрожжи ввести в подогретое молоко.

В глубокой миске смешать яйца, соль, творог, сахар и сливочное масло. Затем полученную смесь соединить с дрожжами.

Помыть изюм, просеять муку через мелкое сито. Постепенно всыпать муку с изюмом к основной массе и замесить тесто.

Прикрыть его пищевой пленкой и дать подойти в течение полутора часов. Обмять тесто и вновь оставить его на сорок минут.

Поделить тесто на куски и поместить в формы для выпечки, смазанные подсолнечным маслом. Дать постоять, чтобы тесто успело подняться.

Разогреть духовой шкаф до 180°C, поставить туда формы и выпекать в течение двадцати минут. Достать их и оставить остывать при комнатной температуре.

Приготовить глазурь: взбить белки с сахарной пудрой и лимонным соком

Готовую глазурь нанести на куличики и украсить их цветной посыпкой.