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Творожные куличики - маленькие, красивые и аппетитные

Среда, 05 Апреля 2023 г. 07:46 + в цитатник

Творожные куличики - маленькие, красивые и аппетитные

Всего несколько дней осталось до Пасхи, но наверняка некоторые из вас уже задумались, что приготовить для праздничного стола. Основным блюдом в этот праздник являются куличи. Если кто-то решает сам их приготовить, тогда можете попробовать испечь творожные куличики. Они хотя и небольших размеров, но получаются очень вкусными и красивыми. Приготовление простое и думаю, что оно вас не затруднит.

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Ингредиенты:

  • Для теста:
  • творог - 200 г
  • яйцо - 2 шт.
  • молоко - 200 мл
  • сливочное масло - 50 г
  • дрожжи сухие - 2 ч.л.
  • сахар - 100 - 150 г
  • соль - 0,5 ч.л.
  • мука - 550 - 600 г
  • изюм - 100 г
  • Для глазури:
  • яичные белки - 2 шт.
  • сахарная пудра - 200 г
  • лимонный сок - 1 ст.л.

Приготовление:

Дрожжи ввести в подогретое молоко.

В глубокой миске смешать яйца, соль, творог, сахар и сливочное масло. Затем полученную смесь соединить с дрожжами.

Помыть изюм, просеять муку через мелкое сито. Постепенно всыпать муку с изюмом к основной массе и замесить тесто.

Прикрыть его пищевой пленкой и дать подойти в течение полутора часов. Обмять тесто и вновь оставить его на сорок минут.

Поделить тесто на куски и поместить в формы для выпечки, смазанные подсолнечным маслом. Дать постоять, чтобы тесто успело подняться.

Разогреть духовой шкаф до 180°C, поставить туда формы и выпекать в течение двадцати минут. Достать их и оставить остывать при комнатной температуре.

Приготовить глазурь: взбить белки с сахарной пудрой и лимонным соком

Готовую глазурь нанести на куличики и украсить их цветной посыпкой.

Приятного аппетита!
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Часть 1 - Пасхальный кулич (простой рецепт)
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Часть 26 - Творожный кулич - самый простой и быстрый рецепт приготовления
Часть 27 - Пасхальный кулич - простое и быстрое приготовление
Часть 28 - Творожные куличики - маленькие, красивые и аппетитные

Рубрики:  кулинария
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