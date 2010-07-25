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Far breton (Бретонский фар) - мягкий и нежный пирог, простой в приготовлении

Воскресенье, 02 Апреля 2023 г. 07:50 + в цитатник

Far breton (Бретонский фар) - мягкий и нежный пирог, простой в приготовлении

Пирог "Far Breton" - один из традиционных и популярных пирогов французской кухни. Он очень прост в приготовлении, в нем очень мало муки. Основные составляющие в нем - это яйца и молочные ингредиенты, благодаря которым получается он нежным и его можно сравнить с воздушным суфле. Его кремообразная текстура, напоминающая пудинг, в сочетании с черносливом создают очень приятный на вкус и ароматный десерт. У него есть одна интересная особенность. В тесто добавляется сливочное масло, которое всплывая во время выпечки на поверхность, карамелизуется и дает очень красивую румяную корочку. Пекут его либо порционно в маленьких формочках, либо в виде одного большого пирога. Тесто не вымешивается руками, а просто слегка взбивается венчиком или миксером. Попробуйте приготовить и насладиться вкусом этого лакомства.

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Ингредиенты:

  • чернослив - 150 - 200 г
  • молоко - 380 мл 
  • сахар - 60 г 
  • яйцо - 2 шт. 
  • мука - 110 г 
  • сливочное масло - для смазывания формы 
  • соль - щепотка
  • сахарная пудра - для посыпки (по желанию)

Приготовление:

Чернослив залить алкоголем: коньяком, амаретто, ромом. Если ничего нет под рукой - кипятком. Оставить на пару часов.

В сотейнике довести до кипения молоко с сахаром. Как только смесь начинает немного закипать, выключить огонь.

Отдельно венчиком взбить яйца с солью.

Тонкой струйкой влить молоко в яичную смесь, постоянно перемешивая. В два-три этапа добавить муку и 2 ст.л. алкоголя, в котором замачивался чернослив.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом, влить в неё половину теста, выложить чернослив, вылить оставшееся тесто.

Выпекать 40 - 50 минут при температуре 180C. Серединка готового фара должна пропечься и не должна дрожать, как у чизкейка.

Остудить готовый пирог на решетке, по желанию посыпать сахарной пудрой и нарезать на порции.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария
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