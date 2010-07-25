Сахарный пирог - ароматный и воздушный с хрустящей корочкой

Если хотите удивить своих близких вкусной ароматной выпечкой можете испечь сахарный пирог. Рецепт этой выпечки опробован временем и обязательно получится у вас. Пирог получается нежным, со сливочной пропиткой и хрустящей сахарной корочкой (оболочкой). Он долго остается мягким и воздушным. Попробуйте приготовить, эта выпечка наверняка станет вашей любимой.

Ингредиенты:

Для образования корочки:

сливочное масло мягкое - 75 г

сахар - 100 г

ванильный сахар - 1 ч.л.

Пирог собирается из трех основных компонентов: готовится он на опаре, для которой понадобятся:

молоко слегка подогретое - 100 мл

дрожжи сухие (быстрые) - 1 ч.л. (5 г)

сахар - 1 ч.л.

мука - 3 ст. л. с горкой (60 г)

Для теста:

соль - треть ч.л.

яйцо - 2 шт.

сахар - 1 ст.л.

сахар ванильный - 1 ч.л.

сливочное масло мягкое - 50 г

мука - 200 г

Для пропитки: понадобится 150 - 200 мл сливок жирностью 20%.

Приготовление:

Приготовить опару: из теплого молока, 60 г муки, дрожжей и чайной ложки сахара. Перемешать, накрыть и отставить на полчаса.

В отдельной емкости приготовить смесь из сахара, яиц, ванильного сахара и соли. Туда же добавить размягченное масло и вновь все тщательно перемешать.

Смешать опару с яичной смесью, добавить муку. Тесто накрыть пленкой и отставить на час в тепло.

Форму смазать маслом, застелить пергаментом и выложить тесто ровным слоем. Накрыть пленкой и оставить на полчаса.

За это время приготовить состав для получения корочки: смешивая сахар и сливочное масло с ванилью.

Ручкой ложки или ножом сделать углубления в тесте. Разложить сахар с маслом по пирогу и отправить форму в разогретую духовку до 180С.

Выпекать пирог в течение получаса, проверяя готовность сухой шпажкой. Затем достать пирог и полить его сливками, после чего опять отправить в духовку еще на 5 - 10 мин.

Теплый пирог вынуть из формы, нарезать на порции и подать на стол.