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Сахарный пирог - ароматный и воздушный с хрустящей корочкой
Сахарный пирог - ароматный и воздушный с хрустящей корочкой
Если хотите удивить своих близких вкусной ароматной выпечкой можете испечь сахарный пирог. Рецепт этой выпечки опробован временем и обязательно получится у вас. Пирог получается нежным, со сливочной пропиткой и хрустящей сахарной корочкой (оболочкой). Он долго остается мягким и воздушным. Попробуйте приготовить, эта выпечка наверняка станет вашей любимой.
Ингредиенты:
Для образования корочки:
Пирог собирается из трех основных компонентов: готовится он на опаре, для которой понадобятся:
Для теста:
Для пропитки: понадобится 150 - 200 мл сливок жирностью 20%.
Приготовление:
Приготовить опару: из теплого молока, 60 г муки, дрожжей и чайной ложки сахара. Перемешать, накрыть и отставить на полчаса.
В отдельной емкости приготовить смесь из сахара, яиц, ванильного сахара и соли. Туда же добавить размягченное масло и вновь все тщательно перемешать.
Смешать опару с яичной смесью, добавить муку. Тесто накрыть пленкой и отставить на час в тепло.
Форму смазать маслом, застелить пергаментом и выложить тесто ровным слоем. Накрыть пленкой и оставить на полчаса.
За это время приготовить состав для получения корочки: смешивая сахар и сливочное масло с ванилью.
Ручкой ложки или ножом сделать углубления в тесте. Разложить сахар с маслом по пирогу и отправить форму в разогретую духовку до 180С.
Выпекать пирог в течение получаса, проверяя готовность сухой шпажкой. Затем достать пирог и полить его сливками, после чего опять отправить в духовку еще на 5 - 10 мин.
Теплый пирог вынуть из формы, нарезать на порции и подать на стол.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пироги сладкие (часть 3)":
Часть 1 - Пирог "Вася" - легко и быстро:)
Часть 2 - Шоколадный пирог с яблоками
...
Часть 39 - Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко
Часть 40 - Кокосовый воздушный пирог "6 стаканов"
Часть 41 - Сахарный пирог - ароматный и воздушный с хрустящей корочкой
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