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Сахарный пирог - ароматный и воздушный с хрустящей корочкой

Суббота, 11 Марта 2023 г. 07:47 + в цитатник

Сахарный пирог - ароматный и воздушный с хрустящей корочкой

Если хотите удивить своих близких вкусной ароматной выпечкой можете испечь сахарный пирог. Рецепт этой выпечки опробован временем и обязательно получится у вас. Пирог получается нежным, со сливочной пропиткой и хрустящей сахарной корочкой (оболочкой). Он долго остается мягким и воздушным. Попробуйте приготовить, эта выпечка наверняка станет вашей любимой.


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Ингредиенты:

Для образования корочки:

  • сливочное масло мягкое  - 75 г
  • сахар - 100 г
  • ванильный сахар - 1 ч.л.

Пирог собирается из трех основных компонентов: готовится он на опаре, для которой понадобятся:

  • молоко слегка подогретое  - 100 мл
  • дрожжи сухие (быстрые)  - 1 ч.л. (5 г)
  • сахар - 1 ч.л.
  • мука - 3 ст. л. с горкой (60 г)

Для теста:

  • соль - треть ч.л.
  • яйцо - 2 шт.
  • сахар - 1 ст.л.
  • сахар ванильный - 1 ч.л.
  • сливочное масло мягкое - 50 г
  • мука - 200 г

Для пропитки: понадобится 150 - 200 мл сливок жирностью 20%.

Приготовление:

Приготовить опару: из теплого молока, 60 г муки, дрожжей и чайной ложки сахара. Перемешать, накрыть и отставить на полчаса.

В отдельной емкости приготовить смесь из сахара, яиц, ванильного сахара и соли. Туда же добавить размягченное масло и вновь все тщательно перемешать.

Смешать опару с яичной смесью, добавить муку. Тесто накрыть пленкой и отставить на час в тепло.

Форму смазать маслом, застелить пергаментом и выложить тесто ровным слоем. Накрыть пленкой и оставить на полчаса.

За это время приготовить состав для получения корочки: смешивая сахар и сливочное масло с ванилью.

Ручкой ложки или ножом сделать углубления в тесте. Разложить сахар с маслом по пирогу и отправить форму в разогретую духовку до 180С.

Выпекать пирог в течение получаса, проверяя готовность сухой шпажкой. Затем достать пирог и полить его сливками, после чего опять отправить в духовку еще на 5 - 10 мин.

Теплый пирог вынуть из формы, нарезать на порции и подать на стол.

Приятного аппетита!
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Часть 39 - Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко
Часть 40 - Кокосовый воздушный пирог "6 стаканов"
Часть 41 - Сахарный пирог - ароматный и воздушный с хрустящей корочкой

Рубрики:  рецепты
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