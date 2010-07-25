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Кокосовый воздушный пирог "6 стаканов"

Среда, 01 Марта 2023 г. 07:44 + в цитатник

Кокосовый воздушный пирог "6 стаканов"

Пирог "6 стаканов" особенно покорит любителей кокосового вкуса. Рецепт данной выпечки простой, быстрый, бюджетный и легко-запоминающий. Десерт получается вкусным, нежным и ароматным. Если кому-то не нравится кокосовый вкус, можно заменить изюмом, растопленным шоколадом, фруктами или клюквой и также добавить немного ванильного экстракта или цедры. Экспериментируйте с желанием.

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Ингредиенты:

- мука - 180 г
- манная крупа - 180 г
- разрыхлитель - 2 ч.л.
- кокосовая стружка - 170 г
- яйцо - 1 шт.
- кефир - 180 г
- подсолнечное масло - 180 мл
- лимонный сок - 2 ст.л.
- вода - 80 мл
- сахар - 230 г
Приготовление:
В глубокой таре соединить сыпучие продукты - муку, сахар, манную крупу, кокосовую стружку и разрыхлитель.
Добавить яйцо, кефир, растительное масло и замесить однородное липкое, не густое тесто.
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В смазанную сливочным маслом форму выложить тесто. Распределить его равномерно по поверхности и отправить в разогретую до 180С духовку. Выпекать пирог от 25 - 35 минут.
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Тем временем соединить в сотейнике сахар, воду и лимонный сок. Варить смесь на среднем огне около 3 минут, постоянно помешивая.
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Готовый пирог нарезать ромбиками, не вынимая из формы. Сладкой лимонной жидкостью обработать поверхность пирога. Затем обильно посыпать готовый пирог кокосовой стружкой и подать на стол.
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Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пироги сладкие (часть 3)":
Часть 1 - Пирог "Вася" - легко и быстро:)
Часть 2 - Шоколадный пирог с яблоками
...
Часть 38 - "Сумашедший пирог" - воздушный и нежный
Часть 39 - Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко
Часть 40 - Кокосовый воздушный пирог "6 стаканов"

Рубрики:  рецепты
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