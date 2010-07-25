Кокосовый воздушный пирог "6 стаканов"

Пирог "6 стаканов" особенно покорит любителей кокосового вкуса. Рецепт данной выпечки простой, быстрый, бюджетный и легко-запоминающий. Десерт получается вкусным, нежным и ароматным. Если кому-то не нравится кокосовый вкус, можно заменить изюмом, растопленным шоколадом, фруктами или клюквой и также добавить немного ванильного экстракта или цедры. Экспериментируйте с желанием.

Ингредиенты:

- мука - 180 г

- манная крупа - 180 г

- разрыхлитель - 2 ч.л.

- кокосовая стружка - 170 г

- яйцо - 1 шт.

- кефир - 180 г

- подсолнечное масло - 180 мл

- лимонный сок - 2 ст.л.

- вода - 80 мл

- сахар - 230 г

Приготовление:

В глубокой таре соединить сыпучие продукты - муку, сахар, манную крупу, кокосовую стружку и разрыхлитель.

Добавить яйцо, кефир, растительное масло и замесить однородное липкое, не густое тесто.

В смазанную сливочным маслом форму выложить тесто. Распределить его равномерно по поверхности и отправить в разогретую до 180С духовку. Выпекать пирог от 25 - 35 минут.

Тем временем соединить в сотейнике сахар, воду и лимонный сок. Варить смесь на среднем огне около 3 минут, постоянно помешивая.

Готовый пирог нарезать ромбиками, не вынимая из формы. Сладкой лимонной жидкостью обработать поверхность пирога. Затем обильно посыпать готовый пирог кокосовой стружкой и подать на стол.