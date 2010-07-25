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Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко
Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко
Серия сообщений "пироги сладкие (часть 3)":
Часть 1 - Пирог "Вася" - легко и быстро:)
Часть 2 - Шоколадный пирог с яблоками
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Часть 37 - Необычные яблочные пироги - три рецепта приготовления
Часть 38 - "Сумашедший пирог" - воздушный и нежный
Часть 39 - Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко
Часть 40 - Кокосовый воздушный пирог "6 стаканов"
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