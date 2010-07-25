Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко

Пирог готовится просто и быстро. Название он получил за счет белой воздушной прослойки из белков, которая напоминает сугробы. Основа выпечки - тертое песочное тесто пирога, его отлично дополняют кисло-сладкий ягодный джем (использовать любой по вашему вкусу)и терпкие грецкие орехи. Пирог в разрезе смотрится очень красиво и интересно. Если хотите приготовить этот шедевр, сохраняйте рецепт в своей кулинарной копилке.

Ингредиенты:

- мука - 400 - 450 г

- сливочное масло - 250 г

- яйцо - 4 шт.

- сахар - 120 г (для теста)

- разрыхлитель - 10 г

- джем - 300 г

- грецкие орехи - 120 - 150 г

- крахмал - 2 ч.л.

Приготовление:

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким и эластичным. В подтаявшее масло всыпать сахар, смесь тщательно растереть вилкой до однородности. Для аромата можно добавить ванильный сахар или ванилин.

Белки аккуратно отделить от желтков. Белки отставить на время в сторону, а желтки вбить в масляную смесь, перемешать.

Муку просеять через сито, смешать ее с разрыхлителем, небольшими порциями добавить в основной состав.

Руками замесить густое мягкое тесто, которое не должно приставать к рукам. Тесто переложить в полиэтиленовый пакет, загрузить в холодильник на 30 минут, чтобы оно стало тверже.

Через время тесто разделить на 2 части. Одна половина должна быть больше другой. Круглую форму для запекания застелить пергаментом или смазать маслом. Большую часть теста уложить в форму, сформировать корзинку с бортиками. Остальное тесто положить в холодильник.

Внутрь выложить ягодный джем, разровнять его лопаткой.

Грецкие орехи заранее измельчить в крошку. При желании можно оставить немного кусочков среднего размера.

Белки влить в сухую емкость, всыпать щепотку соли, взбить на высоких оборотах миксера до получения устойчивой пены. Добавить сахар, взбить еще 3 минуты, затем всыпать кукурузный крахмал, продолжать взбивать несколько минут. Белковую массу выложить на ореховый слой, разравнивая верх лопаткой.

Вторую половину теста натереть на крупной терке или просто поломать на кусочки, выложить верхним слом.

Духовку предварительно нагреть до температуры 180С, внутрь поместить форму с заготовкой. Пирог выпекать 40 - 45 минут до готовности.