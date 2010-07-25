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Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко

Вторник, 28 Февраля 2023 г. 07:43 + в цитатник

Пирог "Сугроб" -  оригинально, вкусно и легко

Пирог готовится просто и быстро. Название он получил за счет белой воздушной прослойки из белков, которая напоминает сугробы. Основа выпечки - тертое песочное тесто пирога, его отлично дополняют кисло-сладкий ягодный джем (использовать любой по вашему вкусу)и терпкие грецкие орехи. Пирог в разрезе смотрится очень красиво и интересно. Если хотите приготовить этот шедевр, сохраняйте рецепт в своей кулинарной копилке.
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Ингредиенты:
- мука - 400 - 450 г
- сливочное масло - 250 г
- яйцо - 4 шт.
- сахар - 120 г (для теста)
- разрыхлитель - 10 г
- джем - 300 г
- грецкие орехи - 120 - 150 г
- крахмал - 2 ч.л.
Приготовление:
Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким и эластичным. В подтаявшее масло всыпать сахар, смесь тщательно растереть вилкой до однородности. Для аромата можно добавить ванильный сахар или ванилин.
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Белки аккуратно отделить от желтков. Белки отставить на время в сторону, а желтки вбить в масляную смесь, перемешать.
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Муку просеять через сито, смешать ее с разрыхлителем, небольшими порциями добавить в основной состав.
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Руками замесить густое мягкое тесто, которое не должно приставать к рукам. Тесто переложить в полиэтиленовый пакет, загрузить в холодильник на 30 минут, чтобы оно стало тверже.
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Через время тесто разделить на 2 части. Одна половина должна быть больше другой. Круглую форму для запекания застелить пергаментом или смазать маслом. Большую часть теста уложить в форму, сформировать корзинку с бортиками. Остальное тесто положить в холодильник.
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Внутрь выложить ягодный джем, разровнять его лопаткой.
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Грецкие орехи заранее измельчить в крошку. При желании можно оставить немного кусочков среднего размера.
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Белки влить в сухую емкость, всыпать щепотку соли, взбить на высоких оборотах миксера до получения устойчивой пены. Добавить сахар, взбить еще 3 минуты, затем всыпать кукурузный крахмал, продолжать взбивать несколько минут. Белковую массу выложить на ореховый слой, разравнивая верх лопаткой.
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Вторую половину теста натереть на крупной терке или просто поломать на кусочки, выложить верхним слом.
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Духовку предварительно нагреть до температуры 180С, внутрь поместить форму с заготовкой. Пирог выпекать 40 - 45 минут до готовности.
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Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пироги сладкие (часть 3)":
Часть 1 - Пирог "Вася" - легко и быстро:)
Часть 2 - Шоколадный пирог с яблоками
...
Часть 37 - Необычные яблочные пироги - три рецепта приготовления
Часть 38 - "Сумашедший пирог" - воздушный и нежный
Часть 39 - Пирог "Сугроб" - оригинально, вкусно и легко
Часть 40 - Кокосовый воздушный пирог "6 стаканов"

Рубрики:  рецепты
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