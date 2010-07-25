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Яркий слоеный салат "Любовница" с "изюминкой"

Пятница, 24 Февраля 2023 г. 07:51 + в цитатник

Яркий слоеный салат "Любовница" с "изюминкой"

Этот салат имеет довольно интересный вкус. Состоит он из четырех основных компонентов, которые по отдельности пропитываются майонезом, после выкладываются слоями друг на друга. В салате есть своя "изюминка" - это грецкие орехи, которые придают ему легкую терпкость, а изюм - сладость. Блюдо получается очень сочным, подается на стол сразу после приготовления, не требует пропитки.

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Ингредиенты:

- свекла - 2 шт.
- морковь - 1 шт.
- сыр твердый - 70 г
- яйцо - 4 шт.
- изюм - по вкусу
- чеснок - 3 зубч.
- майонез - 4 - 5 ст.л.
- грецкие орехи - по вкусу

Приготовление:

Сырую морковь очистить, натереть на мелкой терке. Изюм промыть, заранее замочить в кипятке на 10 минут, после добавить к сырой моркови.Твердый сыр также натереть на мелкой терке, добавить чеснок, пропущенный через пресс. В морковь и сыр положить по 1 ст.л. майонеза, перемешать.

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Свеклу предварительно отварить в кожуре до готовности, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую, белок и желток натереть на крупной терке. В свеклу и яйца также добавить по одной столовой ложке майонеза, перемешать.

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Подготовить формовочное кольцо, установив его на плоскую тарелку. Слои салата при желании можно собирать в глубокой салатнице. Тертую морковь с изюмом разделить на две равные части, одну часть выложить на дно тарелки нижним слоем.

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Сверху на морковь выложить половину сырного слоя, разравнивая его ложкой.

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Свеклу также разделить на две части, половину выложить следующим слоем, равномерно распределяя по всей поверхности.

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На свеклу выложить все подготовленные яйца, разровнять их.

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Далее повторить все слои в таком же порядке. Свекольный слой должен быть завершающим. Грецкие орехи нарезать на кусочки среднего размера, присыпать ими верхушку. Салат готов к подаче на стол.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты/овощные салаты, салаты с макаронными изделиями
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