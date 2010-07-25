Яркий слоеный салат "Любовница" с "изюминкой"

Этот салат имеет довольно интересный вкус. Состоит он из четырех основных компонентов, которые по отдельности пропитываются майонезом, после выкладываются слоями друг на друга. В салате есть своя "изюминка" - это грецкие орехи, которые придают ему легкую терпкость, а изюм - сладость. Блюдо получается очень сочным, подается на стол сразу после приготовления, не требует пропитки.

Ингредиенты:

- свекла - 2 шт.

- морковь - 1 шт.

- сыр твердый - 70 г

- яйцо - 4 шт.

- изюм - по вкусу

- чеснок - 3 зубч.

- майонез - 4 - 5 ст.л.

- грецкие орехи - по вкусу

Приготовление:

Сырую морковь очистить, натереть на мелкой терке. Изюм промыть, заранее замочить в кипятке на 10 минут, после добавить к сырой моркови.Твердый сыр также натереть на мелкой терке, добавить чеснок, пропущенный через пресс. В морковь и сыр положить по 1 ст.л. майонеза, перемешать.

Свеклу предварительно отварить в кожуре до готовности, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую, белок и желток натереть на крупной терке. В свеклу и яйца также добавить по одной столовой ложке майонеза, перемешать.

Подготовить формовочное кольцо, установив его на плоскую тарелку. Слои салата при желании можно собирать в глубокой салатнице. Тертую морковь с изюмом разделить на две равные части, одну часть выложить на дно тарелки нижним слоем.

Сверху на морковь выложить половину сырного слоя, разравнивая его ложкой.

Свеклу также разделить на две части, половину выложить следующим слоем, равномерно распределяя по всей поверхности.

На свеклу выложить все подготовленные яйца, разровнять их.

Далее повторить все слои в таком же порядке. Свекольный слой должен быть завершающим. Грецкие орехи нарезать на кусочки среднего размера, присыпать ими верхушку. Салат готов к подаче на стол.

Приятного аппетита!

