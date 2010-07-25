Нежные блинчики на кефире

Середина Масленицы и если вы еще не готовили блины для своих близких, приготовьте их на кефире. Получаются они очень тоненькими, нежными и вкусными. Подают со сметаной, вареньем, джемом или медом. Попробуйте приготовить, они вам понравятся.



Ингредиенты:

кефир - 500 мл

яйцо - 2 шт.

сода - 0,5 ч.л.

сахар - 2 ст. л.

соль - 0,5 ч.л.

вода (кипяток) - 250 мл

мука - 320 г

растительное масло - 2 ст.л. Приготовление: Влить кефир, добавить яйца, соль и сахар, взбить венчиком. Постепенно ввести просеянную с содой муку и размешать до однородной массы. Можно взбить на малой скорости миксера. После влить 250 мл кипятка и все хорошо размешать. Последним добавить растительное масло и снова перемешать. Выпекать блинчики на промасленной сковороде с двух сторон. Подать на стол в горячем виде с вареньем, сметаной или медом. Приятного аппетита! Смотрите видео:





