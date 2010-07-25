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Нежные блинчики на кефире
Нежные блинчики на кефире
Середина Масленицы и если вы еще не готовили блины для своих близких, приготовьте их на кефире. Получаются они очень тоненькими, нежными и вкусными. Подают со сметаной, вареньем, джемом или медом. Попробуйте приготовить, они вам понравятся.
Ингредиенты:
Приготовление:
Влить кефир, добавить яйца, соль и сахар, взбить венчиком.
Постепенно ввести просеянную с содой муку и размешать до однородной массы. Можно взбить на малой скорости миксера.
После влить 250 мл кипятка и все хорошо размешать.
Последним добавить растительное масло и снова перемешать.
Выпекать блинчики на промасленной сковороде с двух сторон.
Подать на стол в горячем виде с вареньем, сметаной или медом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео:
Серия сообщений "блины, оладьи":
Часть 1 - Оладьи, оладьи и много рецептов
Часть 2 - Идеальные блины - несколько советов
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Часть 14 - Блинчики с "изюминкой"
Часть 15 - Тончайшие блинчики на молоке и воде
Часть 16 - Нежные блинчики на кефире
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