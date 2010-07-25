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Нежные блинчики на кефире

Четверг, 23 Февраля 2023 г. 07:51 + в цитатник

Нежные блинчики на кефире

Середина Масленицы и если вы еще не готовили блины для своих близких, приготовьте их на кефире. Получаются они очень тоненькими, нежными и вкусными. Подают со сметаной, вареньем, джемом или медом. Попробуйте приготовить, они вам понравятся.
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Ингредиенты:

  • кефир - 500 мл
  • яйцо - 2 шт.
  • сода - 0,5 ч.л.
  • сахар - 2 ст. л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • вода (кипяток) - 250 мл
  • мука - 320 г
  • растительное масло - 2 ст.л.

Приготовление:

Влить кефир, добавить яйца, соль и сахар, взбить венчиком.

Постепенно ввести просеянную с содой муку и размешать до однородной массы. Можно взбить на малой скорости миксера.

После влить 250 мл кипятка и все хорошо размешать.

Последним добавить растительное масло и снова перемешать.

Выпекать блинчики на промасленной сковороде с двух сторон.

Подать на стол в горячем виде с вареньем, сметаной или медом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео:



Серия сообщений "блины, оладьи":
Часть 1 - Оладьи, оладьи и много рецептов
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Часть 14 - Блинчики с "изюминкой"
Часть 15 - Тончайшие блинчики на молоке и воде
Часть 16 - Нежные блинчики на кефире

Рубрики:  кулинария
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