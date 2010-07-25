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Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска
Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска
Многие готовят из субпродуктов разные блюда, они получаются вкусными и сытными. Их можно подавать как самостоятельно или с любимым гарниром. Если хотите еще один рецепт приготовления субпродуктов, тогда изумительные куриные желудки в пряном соусе обязательно вам понравятся. Готовить несложно, доступные продукты, а в результате нежная и самодостаточная закуска порадует всех своим вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
Размешать в молоке муку до однородной консистенции. Влить эту смесь тонкой струйкой в кастрюлю, размешать и довести до кипения.
В конце добавить в кастрюлю любую рубленую зелень: петрушку, укроп или кинзу. Размешать, накрыть крышкой, выключить огонь и дать блюду постоять еще 10 - 15 минут. Подавать тушеные желудочки, как самостоятельное блюдо ,либо с гарниром из картофель, риса или макарон.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "блюда из субпродуктов":
Часть 1 - Приготовление быстрого холодца - несколько рецептов
Часть 2 - Паштет из курицы
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Часть 18 - Вкусные маринованные куриные желудки
Часть 19 - Паштет из свиной печени с луком и чесноком - вкусно и быстро
Часть 20 - Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска
Часть 21 - Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо
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