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Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска

Вторник, 07 Февраля 2023 г. 07:41 + в цитатник

Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска

Многие готовят из субпродуктов разные блюда, они получаются вкусными и сытными. Их можно подавать как самостоятельно или с любимым гарниром. Если хотите еще один рецепт приготовления субпродуктов, тогда изумительные куриные желудки в пряном соусе обязательно вам понравятся. Готовить несложно, доступные продукты, а в результате нежная и самодостаточная закуска порадует всех своим вкусом и ароматом.

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Ингредиенты:

- куриные желудки - 1 кг
- молоко - 200 мл
- лук - 4 шт.
- морковь - 2 шт.
- перец сладкий - 1 шт.
- чеснок - 7 зубч
- подсолнечное масло - 4 ст.л.
- паприка - 1 ч.л.
- соль, перец красный и черный - по вкусу
- мука - 1 ст.л.
- зелень - по вкусу
- сметана - по вкусу
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Приготовление:
Промыть куриные потрошки, удалить лишние пленки, жир. Замочить желудки в холодной воде на полчаса.
Вымыть, а затем мелко нарезать лук с чесноком, сладкий перец - небольшими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
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Разогреть кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду с крышкой. Добавить пару ложек растительного масла, морковь и лук. Овощи обжарить в течении 10 минут на медленном огне (до мягкости), часто перемешивая.
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Затем добавить красный перец с чесноком, готовить еще 5 минут.
Выложить в кастрюлю куриные желудочки, приправить солью, паприкой и молотым черным перцем по вкусу.
После добавить  около 2 стаканов воды, чтобы жидкость покрыла ингредиенты. Довести до кипения, уменьшить огонь до наименьшего и тушить всё вместе приблизительно до часа. Время от времени помешивать и доливать воду по необходимости.
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Размешать в молоке муку до однородной консистенции. Влить эту смесь тонкой струйкой в кастрюлю, размешать и довести до кипения.

В конце добавить в кастрюлю любую рубленую зелень: петрушку, укроп или кинзу. Размешать, накрыть крышкой, выключить огонь и дать блюду постоять еще 10 - 15 минут. Подавать тушеные желудочки, как самостоятельное блюдо ,либо с гарниром из картофель, риса или макарон.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "блюда из субпродуктов":
Часть 1 - Приготовление быстрого холодца - несколько рецептов
Часть 2 - Паштет из курицы
...
Часть 18 - Вкусные маринованные куриные желудки
Часть 19 - Паштет из свиной печени с луком и чесноком - вкусно и быстро
Часть 20 - Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска
Часть 21 - Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо

Рубрики:  кулинария
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