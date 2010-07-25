Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска

Многие готовят из субпродуктов разные блюда, они получаются вкусными и сытными. Их можно подавать как самостоятельно или с любимым гарниром. Если хотите еще один рецепт приготовления субпродуктов, тогда изумительные куриные желудки в пряном соусе обязательно вам понравятся. Готовить несложно, доступные продукты, а в результате нежная и самодостаточная закуска порадует всех своим вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

- куриные желудки - 1 кг

- молоко - 200 мл

- лук - 4 шт.

- морковь - 2 шт.

- перец сладкий - 1 шт.

- чеснок - 7 зубч

- подсолнечное масло - 4 ст.л.

- паприка - 1 ч.л.

- соль, перец красный и черный - по вкусу

- мука - 1 ст.л.

- зелень - по вкусу

- сметана - по вкусу

Приготовление:

Промыть куриные потрошки, удалить лишние пленки, жир. Замочить желудки в холодной воде на полчаса.

Вымыть, а затем мелко нарезать лук с чесноком, сладкий перец - небольшими кубиками, морковь натереть на крупной терке.

Разогреть кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду с крышкой. Добавить пару ложек растительного масла, морковь и лук. Овощи обжарить в течении 10 минут на медленном огне (до мягкости), часто перемешивая.

Затем добавить красный перец с чесноком, готовить еще 5 минут.

Выложить в кастрюлю куриные желудочки, приправить солью, паприкой и молотым черным перцем по вкусу.

После добавить около 2 стаканов воды, чтобы жидкость покрыла ингредиенты. Довести до кипения, уменьшить огонь до наименьшего и тушить всё вместе приблизительно до часа. Время от времени помешивать и доливать воду по необходимости.

Размешать в молоке муку до однородной консистенции. Влить эту смесь тонкой струйкой в кастрюлю, размешать и довести до кипения.

В конце добавить в кастрюлю любую рубленую зелень: петрушку, укроп или кинзу. Размешать, накрыть крышкой, выключить огонь и дать блюду постоять еще 10 - 15 минут. Подавать тушеные желудочки, как самостоятельное блюдо ,либо с гарниром из картофель, риса или макарон.