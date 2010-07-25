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Вкусный и быстрый салат для любого повода

Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 07:48 + в цитатник

Вкусный и быстрый салат для любого повода

Приготовление этого простого салата займет минимум времени, а результат вас обязательно порадует. Все продукты в нем бюджетные, отлично сочетаются между собой. Если вы используете замороженные крабовые палочки, их предварительно нужно достать из морозильной камеры, чтобы они немного оттаяли. Плавленый сыр,  наоборот можно подморозить в холодильнике, чтобы его легче было измельчить на терке. Майонез можно заменить соусом домашнего приготовления, густой сметаной или греческим йогуртом. Дополнительно в салат можно добавить любую свежую зелень, например, укроп или петрушку.

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Ингредиенты:

- крабовые палочки - 200 г
- плавленный сырок - 100 г
- яйцо - 2 шт.
- корейская морковь - 180 г
- майонез - 2 ст.л.
Приготовление:
Крабовые палочки предварительно разморозить, очистить от упаковки и нарезать тонкой соломкой.
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Яйца отварить вкрутую, остудить в холодной воде, очистить от скорлупы, измельчить на терке с крупным полотном
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Плавленый сыр натереть на крупной терке. Предварительно его можно охладить в морозильной камере, так он станет более твердым и его будет легче натирать.
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С корейской моркови слейте лишний маринад. Если морковь порезана слишком длинной соломкой, разрежьте ее на несколько частей.
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Соединить в глубоком салатнике подготовленные ингредиенты: крабовые палочки, вареные яйца, плавленый сыр и морковь по-корейски. Добавить в салат небольшое количество майонеза.
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Тщательно перемешать ингредиенты. Попробовать салат на вкус. При необходимости добавить немного соли или черного молотого перца. Учитывайте, что морковь по-корейски достаточно острая.
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Приятного аппетита!
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