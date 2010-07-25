Вкусный и быстрый салат для любого повода

Приготовление этого простого салата займет минимум времени, а результат вас обязательно порадует. Все продукты в нем бюджетные, отлично сочетаются между собой. Если вы используете замороженные крабовые палочки, их предварительно нужно достать из морозильной камеры, чтобы они немного оттаяли. Плавленый сыр, наоборот можно подморозить в холодильнике, чтобы его легче было измельчить на терке. Майонез можно заменить соусом домашнего приготовления, густой сметаной или греческим йогуртом. Дополнительно в салат можно добавить любую свежую зелень, например, укроп или петрушку.

Ингредиенты:

- крабовые палочки - 200 г

- плавленный сырок - 100 г

- яйцо - 2 шт.

- корейская морковь - 180 г

- майонез - 2 ст.л.

Приготовление:

Крабовые палочки предварительно разморозить, очистить от упаковки и нарезать тонкой соломкой.

Я йца отварить вкрутую, остудить в холодной воде, очистить от скорлупы, измельчить на терке с крупным полотном

Плавленый сыр натереть на крупной терке. Предварительно его можно охладить в морозильной камере, так он станет более твердым и его будет легче натирать.

С корейской моркови слейте лишний маринад. Если морковь порезана слишком длинной соломкой, разрежьте ее на несколько частей.

Соединить в глубоком салатнике подготовленные ингредиенты: крабовые палочки, вареные яйца, плавленый сыр и морковь по-корейски. Добавить в салат небольшое количество майонеза.

Тщательно перемешать ингредиенты. Попробовать салат на вкус. При необходимости добавить немного соли или черного молотого перца. Учитывайте, что морковь по-корейски достаточно острая.