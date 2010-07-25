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Вкусный и быстрый салат для любого повода
Вкусный и быстрый салат для любого повода
Приготовление этого простого салата займет минимум времени, а результат вас обязательно порадует. Все продукты в нем бюджетные, отлично сочетаются между собой. Если вы используете замороженные крабовые палочки, их предварительно нужно достать из морозильной камеры, чтобы они немного оттаяли. Плавленый сыр, наоборот можно подморозить в холодильнике, чтобы его легче было измельчить на терке. Майонез можно заменить соусом домашнего приготовления, густой сметаной или греческим йогуртом. Дополнительно в салат можно добавить любую свежую зелень, например, укроп или петрушку.
Ингредиенты:
Серия сообщений "рыбные салаты":
Часть 1 - Салат "Легкий"
Часть 2 - Салат с пекинской капустой
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Часть 37 - Салат "Розовый фламинго" - вкусное и яркое блюдо
Часть 38 - Салат с селедкой и яблоком - просто потрясающий
Часть 39 - Вкусный и быстрый салат для любого повода
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