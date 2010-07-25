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Слоеный салат "Снежная королева" - невероятно вкусное блюдо

Понедельник, 16 Января 2023 г. 15:32 + в цитатник

Слоеный салат "Снежная королева" - невероятно вкусное блюдо

Многим нравятся слоеные салаты. Они часто готовятся из доступных продуктов, но в каждом из них всегда есть своя "изюминка". Точно такая присутствует и в рецепте данного блюда. Это жареный арахис и маринованный лук, придающий пикантность и необычный вкус. Попробуйте приготовить и насладиться вкусным салатом.
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки - 250 г
  • ветчина - 200 г
  • сыр плавленый - 2 шт.
  • яблоко - 1 шт.
  • яйцо - 6 шт.
  • арахис - 100 г
  • лук - 1 шт.
  • майонез - 350 г
  • соль, перец - по вкусу
  • Для маринада лука:
  • вода - 2 ст.л.
  • уксус - 2 ст.л.
  • сахар - 1 ч.л.
  • соль - 0,5 ч.л.

Приготовление:

Замариновать мелко нарезанную луковицу в маринаде из воды, уксуса, соли и сахара. Через 15 минут маринад слить.

Сварить  яйца, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой терке.

Крабовые палочки, ветчину, тёртые желтки перемешать с майонезом.

Выложить салат слоями. Можно воспользоваться разъемной формой для выпечки, чтобы салат хорошо держал форму.

Первый слой салата - натертые плавленые сырки (если их подержать в морозильной камере час или два, они будут легче натираться), натертые сырки смазать майонезом.

Следующий слой - маринованный лук, выложить половину крабовых палочек, ветчины, желтков с майонезом.

На крабовые палочки, натертое на крупной терке яблоко без кожуры. Яблоки лучше брать кисло-сладких сортов.

Сверху на яблоки выложить оставшуюся часть крабовых палочек, ветчины и желтков.

Дальше - измельченный жареный арахис.

Натертые на крупной терке белки разделит на две части. Одну часть смешать с майонезом, а остальные белки использовать для посыпки салата.

Невероятно вкусный салат готов. Украсить по желанию зеленью или маслинами.

Приятного аппетита!
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Часть 35 - Салат по-деревенски - просто и вкусно
Часть 36 - Слоеный салат "Снежная королева" - невероятно вкусное блюдо

Рубрики:  салаты
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