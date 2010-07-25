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Слоеный салат "Снежная королева" - невероятно вкусное блюдо
Слоеный салат "Снежная королева" - невероятно вкусное блюдо
Многим нравятся слоеные салаты. Они часто готовятся из доступных продуктов, но в каждом из них всегда есть своя "изюминка". Точно такая присутствует и в рецепте данного блюда. Это жареный арахис и маринованный лук, придающий пикантность и необычный вкус. Попробуйте приготовить и насладиться вкусным салатом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Замариновать мелко нарезанную луковицу в маринаде из воды, уксуса, соли и сахара. Через 15 минут маринад слить.
Сварить яйца, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой терке.
Крабовые палочки, ветчину, тёртые желтки перемешать с майонезом.
Выложить салат слоями. Можно воспользоваться разъемной формой для выпечки, чтобы салат хорошо держал форму.
Первый слой салата - натертые плавленые сырки (если их подержать в морозильной камере час или два, они будут легче натираться), натертые сырки смазать майонезом.
Следующий слой - маринованный лук, выложить половину крабовых палочек, ветчины, желтков с майонезом.
На крабовые палочки, натертое на крупной терке яблоко без кожуры. Яблоки лучше брать кисло-сладких сортов.
Сверху на яблоки выложить оставшуюся часть крабовых палочек, ветчины и желтков.
Дальше - измельченный жареный арахис.
Натертые на крупной терке белки разделит на две части. Одну часть смешать с майонезом, а остальные белки использовать для посыпки салата.
Невероятно вкусный салат готов. Украсить по желанию зеленью или маслинами.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "рыбные салаты":
Часть 1 - Салат "Легкий"
Часть 2 - Салат с пекинской капустой
...
Часть 34 - Быстрый и простой салат из крабовых палочек и корейской морковью
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Часть 36 - Слоеный салат "Снежная королева" - невероятно вкусное блюдо
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