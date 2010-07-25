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Салат "Французский" - слоеный, легкий и вкусный
Салат "Французский" - слоеный, легкий и вкусный
Наверное, многим из вас после новогодней ночи хочется побаловать себя легким и простым салатом. Предлагаю вам точно такой. Готовится он быстро. Потребуются для приготовления самые доступные ингредиенты. Майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом. Попробуйте приготовить, результат вам обязательно понравится.
Ингредиенты:
Приготовление:
Все ингредиенты натереть на терке.
Выложить салат слоями:
Повторить все слои: 1 яблоко, 2 яйца, 1 морковь, сыр.
Готовый салат по желанию украсить любой зеленью и подать на стол.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|салаты/овощные салаты, салаты с макаронными изделиями
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