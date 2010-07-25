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С Днем рождения, Галочка (для Galche) Дорогая Галочка! Поздравляю с Днем рождения! Пусть все меч...

Новый вид вымогательства! Всем Здравствуйте... Сегодня мы поговорим по теме, которая...

Не всегда прощения просит тот, кто виноват. Прощения просит тот, кто дорожит отношениями (Эрих Мария...