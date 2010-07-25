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Салат "Французский" - слоеный, легкий и вкусный

Вторник, 03 Января 2023 г. 07:43 + в цитатник

Салат "Французский" - слоеный, легкий и вкусный

Наверное, многим из вас после новогодней ночи хочется побаловать себя легким и простым салатом. Предлагаю вам точно такой. Готовится он быстро. Потребуются для приготовления самые доступные ингредиенты. Майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом. Попробуйте приготовить, результат вам обязательно понравится.
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Ингредиенты:

  • яблоки - 2 шт.
  • яйцо (вареное) - 4 шт.
  • морковь (свежая) - 2 шт.
  • майонез - по вкусу
  • лук - по вкусу
  • сыр - по вкусу

Приготовление:

Все ингредиенты натереть на терке.

Выложить салат слоями:

  • Первый слой - ошпаренный лук, майонез.
  • Следующий слой - 1 яблоко, натереть на крупной терке, смазать майонезом.
  • Третьим слоем выложить яйца (2 шт), натертые на крупной терке, смазать майонезом 
  • Четвертый слой - 1 морковка, натереть на мелкой терке, майонез 
  • 5 слой - сыр, натереть на мелкой терке.

Повторить все слои: 1 яблоко, 2 яйца, 1 морковь, сыр.

Готовый салат по желанию украсить любой зеленью и подать на стол.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты/овощные салаты, салаты с макаронными изделиями
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