Шампиньоны по-корейски - вкусная и аппетитная закуска

Эта закуска может имеет разные вкусы, в зависимости от выбранных пряностей. В данном рецепте минимальное количество дополнительных компонентов, поэтому его можно отнести к базовым., Грибы перед маринованием бланшируются, что делает их на половину готовыми. Морковь шинкуется на специальной терке. Смесь маринуется в лимонном соке, масле, специях и собственном соку. Блюдо готовится очень быстро, главный отрезок времени занимает маринование.

Ингредиенты:

- шампиньоны - 500 г

- морковь - 1 шт.

- оливковое масло - 1 - 2 ст.л.

- лимон - 0,5 шт.

- чеснок - 1 - 2 зубч.

- соль, перец - по вкусу

- смесь специи - по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны тщательно вымыть в воде, после откинуть на дуршлаг или высушить на полотенце.

Нарезать грибы тонкими пластинками.

На огонь поставить кастрюлю с водой, после кипения немного посолить, опустить шинковку с грибами, бланшировать около 5 минут.

Затем откинуть на сито, обдать холодной водой, чтобы завершить процесс варки, дать стечь всей жидкости.

Морковь помыть, очистить от кожицы, нашинковать на специальной терке с насадкой "морковь по-корейски". Длинные экземпляры разрезать пополам, получая более короткие.

Морковь соединить с грибами в глубокой емкости, добавить чеснок, очищенный и раздавленный под прессом.

Влить оливковое масло и свежевыжатый сок лимона, приправить солью и перцем (другими специями по желанию), хорошо перемешать. Смесь хорошо чем-то придавить, можно даже поставить сверху груз, чтобы морковь и грибы пустили больше сока.

Емкость с содержимым поставить в холодильник на 12 часов. За это время грибы хорошо промаринуются, впитав в себя вкус и запах сопутствующих компонентов.

Перед подачей закуску украсить зеленью.