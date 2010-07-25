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Шампиньоны по-корейски - вкусная и аппетитная закуска

Пятница, 09 Декабря 2022 г. 07:55 + в цитатник

Шампиньоны по-корейски - вкусная и аппетитная закуска

Эта закуска может имеет разные вкусы, в зависимости от выбранных пряностей. В данном рецепте минимальное количество дополнительных компонентов, поэтому его можно отнести к базовым., Грибы перед маринованием бланшируются, что делает их на половину готовыми. Морковь шинкуется на специальной терке. Смесь маринуется в лимонном соке, масле, специях и собственном соку. Блюдо готовится очень быстро, главный отрезок времени занимает маринование.

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Ингредиенты:

- шампиньоны - 500 г
- морковь - 1 шт.
- оливковое масло - 1 - 2 ст.л.
- лимон - 0,5 шт.
- чеснок - 1 - 2 зубч.
- соль, перец - по вкусу
- смесь специи - по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны тщательно вымыть в воде, после откинуть на дуршлаг или высушить на полотенце.

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Нарезать грибы тонкими пластинками.

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На огонь поставить кастрюлю с водой, после кипения немного посолить, опустить шинковку с грибами, бланшировать около 5 минут.

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Затем откинуть на сито, обдать холодной водой, чтобы завершить процесс варки, дать стечь всей жидкости.

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Морковь помыть, очистить от кожицы, нашинковать на специальной терке с насадкой "морковь по-корейски". Длинные экземпляры разрезать пополам, получая более короткие.

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Морковь соединить с грибами в глубокой емкости, добавить чеснок, очищенный и раздавленный под прессом.

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Влить оливковое масло и свежевыжатый сок лимона, приправить солью и перцем (другими специями по желанию), хорошо перемешать. Смесь хорошо чем-то придавить, можно даже поставить сверху груз, чтобы морковь и грибы пустили больше сока.

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Емкость с содержимым поставить в холодильник на 12 часов. За это время грибы хорошо промаринуются, впитав в себя вкус и запах сопутствующих компонентов.

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Перед подачей закуску украсить зеленью.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "закуски (часть 3)":
Часть 1 - Чесночное масло с базиликом за несколько минут
Часть 2 - Маринованный сыр с перцем - необычная закуска
...
Часть 29 - Паштет из баклажанов и творога - отличная закуска
Часть 30 - Пикантная морковь - чудесная закуска/гарнир
Часть 31 - Шампиньоны по-корейски - вкусная и аппетитная закуска

Рубрики:  кулинария
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