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Шампиньоны по-корейски - вкусная и аппетитная закуска
Шампиньоны по-корейски - вкусная и аппетитная закуска
Эта закуска может имеет разные вкусы, в зависимости от выбранных пряностей. В данном рецепте минимальное количество дополнительных компонентов, поэтому его можно отнести к базовым., Грибы перед маринованием бланшируются, что делает их на половину готовыми. Морковь шинкуется на специальной терке. Смесь маринуется в лимонном соке, масле, специях и собственном соку. Блюдо готовится очень быстро, главный отрезок времени занимает маринование.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шампиньоны тщательно вымыть в воде, после откинуть на дуршлаг или высушить на полотенце.
Нарезать грибы тонкими пластинками.
На огонь поставить кастрюлю с водой, после кипения немного посолить, опустить шинковку с грибами, бланшировать около 5 минут.
Затем откинуть на сито, обдать холодной водой, чтобы завершить процесс варки, дать стечь всей жидкости.
Морковь помыть, очистить от кожицы, нашинковать на специальной терке с насадкой "морковь по-корейски". Длинные экземпляры разрезать пополам, получая более короткие.
Морковь соединить с грибами в глубокой емкости, добавить чеснок, очищенный и раздавленный под прессом.
Влить оливковое масло и свежевыжатый сок лимона, приправить солью и перцем (другими специями по желанию), хорошо перемешать. Смесь хорошо чем-то придавить, можно даже поставить сверху груз, чтобы морковь и грибы пустили больше сока.
Емкость с содержимым поставить в холодильник на 12 часов. За это время грибы хорошо промаринуются, впитав в себя вкус и запах сопутствующих компонентов.
Перед подачей закуску украсить зеленью.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "закуски (часть 3)":
Часть 1 - Чесночное масло с базиликом за несколько минут
Часть 2 - Маринованный сыр с перцем - необычная закуска
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Часть 29 - Паштет из баклажанов и творога - отличная закуска
Часть 30 - Пикантная морковь - чудесная закуска/гарнир
Часть 31 - Шампиньоны по-корейски - вкусная и аппетитная закуска
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