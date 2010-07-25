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Морковное печенье - легкая и вкусная выпечка
Морковное печенье - легкая и вкусная выпечка
Еще один рецепт с морковью. В этот раз это будет выпечка. Оказывается, из моркови и доступных продуктов можно испечь вкусное мягкое печенье. Если вы еще никогда не готовили такое, стоит заняться этой простой и быстрой выпечкой. Результат вам обязательно понравится.
Ингредиенты:
Приготовление:
Изюм замочить в горячей воде на 10 минут.
Морковь натереть на мелкой терке. Добавить к ней сахар и растительное масло.
Затем добавить промытый и обсушенный изюм. Все перемешать. Добавить соль, разрыхлитель и частями ввести муку.
Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте, все зависит от сочности моркови.
Разделить тесто на 20 частей. Каждый кусочек скатать шариком и переложить на противень застеленный пергаментом. После сверху прижать заготовки рукой или вилкой. Выпекать в духовке при температуре 200C около 20 минут.
Постное печенье готово. По желанию посыпать печенье сахарной пудрой и подать к столу.
Приятного аппетита!
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