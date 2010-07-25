Морковное печенье - легкая и вкусная выпечка

Еще один рецепт с морковью. В этот раз это будет выпечка. Оказывается, из моркови и доступных продуктов можно испечь вкусное мягкое печенье. Если вы еще никогда не готовили такое, стоит заняться этой простой и быстрой выпечкой. Результат вам обязательно понравится.

Ингредиенты:

морковь - 250 г

сахар - 0,7 стак.

растительное масло - 100 мл

мука - 2,5 - 3 стак.

разрыхлитель - 10 г

соль - 0,25 ч.л.

изюм - 100 г

Приготовление:

Изюм замочить в горячей воде на 10 минут.

Морковь натереть на мелкой терке. Добавить к ней сахар и растительное масло.

Затем добавить промытый и обсушенный изюм. Все перемешать. Добавить соль, разрыхлитель и частями ввести муку.

Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте, все зависит от сочности моркови.

Разделить тесто на 20 частей. Каждый кусочек скатать шариком и переложить на противень застеленный пергаментом. После сверху прижать заготовки рукой или вилкой. Выпекать в духовке при температуре 200C около 20 минут.

Постное печенье готово. По желанию посыпать печенье сахарной пудрой и подать к столу.