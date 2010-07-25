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Маффины с ягодами - простейший рецепт
Маффины с ягодами - простейший рецепт
Решила испечь маффины, так как есть разные ягоды и нашла самый простой рецепт приготовления. Ягоды можно добавлять как свежие, так и замороженные. То есть готовить эту выпечку можно круглый год. Выпечка получается вкусной, долго не черствеет и остается мягкой. В данном рецепте в тесто добавляется черная смородина, которая придает ему легкую кислинку. Вы можете взять любые ягоды, которые у вас есть. Приготовьте маффины и наслаждайтесь их вкусом.
Ингредиенты:
Серия сообщений "кексы, пудинги":
Часть 1 - Как приготовить маффины с персиками?
Часть 2 - Лимонный кекс на йогурте
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Часть 42 - Лимонные мини-кексы с кокосовой стружкой в глазури
Часть 43 - Шоколадный брауни - супер простой рецепт
Часть 44 - Маффины с ягодами - простейший рецепт
Часть 45 - Кекс "Мраморный" с растопленным шоколадом
Часть 46 - Мини-кексы на сметане - легкие и воздушные
Часть 47 - Медовые кексы - нежные и мягкие
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