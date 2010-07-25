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Маффины с ягодами - простейший рецепт

Среда, 20 Июля 2022 г. 14:35 + в цитатник

Маффины с ягодами - простейший рецепт

Решила испечь маффины, так как есть разные ягоды и нашла самый простой рецепт приготовления. Ягоды можно добавлять как свежие, так и замороженные. То есть готовить эту выпечку можно круглый год. Выпечка получается вкусной, долго не черствеет и остается мягкой. В данном рецепте в тесто добавляется черная смородина, которая придает ему легкую кислинку. Вы можете взять любые ягоды, которые у вас есть. Приготовьте маффины и наслаждайтесь их вкусом.

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Ингредиенты:

- мука - 350 г
- сахар - 200 г
- молоко- 150 мл
- яйцо (крупное) - 1 шт.
- растительное масло -  100 г
- черная смородина - 100 г
- разрыхлитель - 10 г
- ванильный сахар - 8 г
- соль - щепотка
- сахарная пудра  - 20 г
Приготовление:
В глубокой посуде смешать яйцо, сахар и ванильный сахар. Перемешать смесь венчиком до однородной консистенции.
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Затем влить в смесь молоко и рафинированное растительное масло. Тщательно перемешать все венчиком.
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В отдельной посуде смешать просеянную пшеничную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать сухие ингредиенты до однородности.
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В несколько приемов ввести в тесто смесь сухих ингредиентов. Перемешать. Тесто должно получиться однородным и достаточно густым, как жирная сметана.
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Черную смородину вымыть, обсушить на бумажных салфетках. Добавить к ней 20 г пшеничной муки, перемешать. Добавить ягоды в готовое тесто, перемешать.
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Отсадить тесто в формы для маффинов, заполняя их на 2/3. В процессе выпекания тесто подойдет, и изделия увеличатся в размере.
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Отправить маффины в предварительно разогретую до 180С духовку на 25 - 30 минут. Готовую выпечку аккуратно достать из формы, остудить на решетке. Украсить готовые маффины со смородиной сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "кексы, пудинги":
Часть 1 - Как приготовить маффины с персиками?
Часть 2 - Лимонный кекс на йогурте
...
Часть 42 - Лимонные мини-кексы с кокосовой стружкой в глазури
Часть 43 - Шоколадный брауни - супер простой рецепт
Часть 44 - Маффины с ягодами - простейший рецепт
Часть 45 - Кекс "Мраморный" с растопленным шоколадом
Часть 46 - Мини-кексы на сметане - легкие и воздушные
Часть 47 - Медовые кексы - нежные и мягкие

Рубрики:  рецепты
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