Маффины с ягодами - простейший рецепт

Решила испечь маффины, так как есть разные ягоды и нашла самый простой рецепт приготовления. Ягоды можно добавлять как свежие, так и замороженные. То есть готовить эту выпечку можно круглый год. Выпечка получается вкусной, долго не черствеет и остается мягкой. В данном рецепте в тесто добавляется черная смородина, которая придает ему легкую кислинку. Вы можете взять любые ягоды, которые у вас есть. Приготовьте маффины и наслаждайтесь их вкусом.

Ингредиенты:

- мука - 350 г

- сахар - 200 г

- молоко- 150 мл

- яйцо (крупное) - 1 шт.

- растительное масло - 100 г

- черная смородина - 100 г

- разрыхлитель - 10 г

- ванильный сахар - 8 г

- соль - щепотка

- сахарная пудра - 20 г

Приготовление:

В глубокой посуде смешать яйцо, сахар и ванильный сахар. Перемешать смесь венчиком до однородной консистенции.



Затем влить в смесь молоко и рафинированное растительное масло. Тщательно перемешать все венчиком.



В отдельной посуде смешать просеянную пшеничную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать сухие ингредиенты до однородности.

В несколько приемов ввести в тесто смесь сухих ингредиентов. Перемешать. Тесто должно получиться однородным и достаточно густым, как жирная сметана.

Черную смородину вымыть, обсушить на бумажных салфетках. Добавить к ней 20 г пшеничной муки, перемешать. Добавить ягоды в готовое тесто, перемешать.

Отсадить тесто в формы для маффинов, заполняя их на 2/3. В процессе выпекания тесто подойдет, и изделия увеличатся в размере.

Отправить маффины в предварительно разогретую до 180С духовку на 25 - 30 минут. Готовую выпечку аккуратно достать из формы, остудить на решетке. Украсить готовые маффины со смородиной сахарной пудрой.