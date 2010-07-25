Айнтопф - вкусное и сытное блюдо

Часто готовите супы, так как предлагаю рецепты блюда из немецкой кухни - суп Айнтопф (Eintopf). Этот ароматный и густой суп может быть как первым, так и вторым блюдом одновременно. Суп из простых ингредиентов стоит попробовать приготовить, его изумительный вкус понравится вам.

Название "Eintopf" переводится как "один горшок". А появилось оно потому, что в нем варились практически все продукты, которые есть у хозяйки под рукой. Ингредиентами Айнтопфа могут быть бобовые (фасоль, горох, чечевица), овощи (картофель, капуста, брюква, морковь) и, конечно, мясо - копчености, свинина, курица. А также макаронные изделия, сухарики и даже рыба или сардельки. Отлично вписываются в суп грибы и зелень.

Классический рецепт

Ингредиенты:

свинина (или говядина) - 0,5 кг

куриное филе - 0,3 кг

морковь - 0,3 кг

картофель - 0,5 кг

горох - 250 г

фасоль - 250 г

вода - 2 - 3 л

растительное масло - 50 г

лук - 1 шт.

чеснок, соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Нарезать мясо крупными кубиками, положить на дно кастрюли (нужна кастрюля с толстым дном!), налить масло и полстакана воды. Тушить в течение 15 минут.

Пока готовится мясо, почистить и крупно порезать овощи.

Положить к мясу порезанные овощи и специи. Залить горячей водой (чтобы овощи оказались в воде целиком).

Тушить под закрытой крышкой на слабом огне около 45 минут.

Перемешать готовый суп и дать ему настояться еще 10 минут под крышкой.

Айнтопф с чили

Ингредиенты: