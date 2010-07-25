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Айнтопф - вкусное и сытное блюдо
Айнтопф - вкусное и сытное блюдо
Часто готовите супы, так как предлагаю рецепты блюда из немецкой кухни - суп Айнтопф (Eintopf). Этот ароматный и густой суп может быть как первым, так и вторым блюдом одновременно. Суп из простых ингредиентов стоит попробовать приготовить, его изумительный вкус понравится вам.
Название "Eintopf" переводится как "один горшок". А появилось оно потому, что в нем варились практически все продукты, которые есть у хозяйки под рукой. Ингредиентами Айнтопфа могут быть бобовые (фасоль, горох, чечевица), овощи (картофель, капуста, брюква, морковь) и, конечно, мясо - копчености, свинина, курица. А также макаронные изделия, сухарики и даже рыба или сардельки. Отлично вписываются в суп грибы и зелень.
Классический рецепт
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарезать мясо крупными кубиками, положить на дно кастрюли (нужна кастрюля с толстым дном!), налить масло и полстакана воды. Тушить в течение 15 минут.
Пока готовится мясо, почистить и крупно порезать овощи.
Положить к мясу порезанные овощи и специи. Залить горячей водой (чтобы овощи оказались в воде целиком).
Тушить под закрытой крышкой на слабом огне около 45 минут.
Перемешать готовый суп и дать ему настояться еще 10 минут под крышкой.
Айнтопф с чили
Ингредиенты:
Приготовление:
Мясо нарезать тонкими кубиками и обжарить в кастрюле на растительном масле. Посыпать перцем чили и посолить.
Сладкий перец и лук нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить. Всё это добавить к мясу и слегка обжарить.
Помидоры обдать кипятком и снять кожицу. Нарезать кубиками, удаляя при этом семена.
Залить мясо 700 мл водой.
Добавить все ингредиенты в суп вместе с фасолью, перемешать и заправить томатной пастой. Посолить и поперчить. Варить 40 - 50 минут.
Подать со сметаной и зеленью кинзы.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "супы":
Часть 1 - Солянка или "селянка"
Часть 2 - Супы из капусты (постные) несколько рецептов
...
Часть 22 - Суп из куриных потрохов
Часть 23 - Самый простенький суп из детства
Часть 24 - Айнтопф - вкусное и сытное блюдо
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