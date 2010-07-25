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Айнтопф - вкусное и сытное блюдо

Вторник, 01 Февраля 2022 г. 07:35 + в цитатник

Айнтопф - вкусное и сытное блюдо

Часто готовите супы, так как предлагаю рецепты блюда из немецкой кухни - суп Айнтопф (Eintopf). Этот ароматный и густой суп может быть как первым, так и вторым блюдом одновременно. Суп из простых ингредиентов стоит попробовать приготовить, его изумительный вкус понравится вам.

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Название "Eintopf" переводится как "один горшок". А появилось оно потому, что в нем варились практически все продукты, которые есть у хозяйки под рукой. Ингредиентами Айнтопфа могут быть бобовые (фасоль, горох, чечевица), овощи (картофель, капуста, брюква, морковь) и, конечно, мясо - копчености, свинина, курица. А также макаронные изделия, сухарики и даже рыба или сардельки. Отлично вписываются в суп грибы и зелень.

Классический рецепт

Ингредиенты:

  • свинина (или говядина) - 0,5 кг
  • куриное филе - 0,3 кг
  • морковь - 0,3 кг
  • картофель - 0,5 кг
  • горох - 250 г
  • фасоль - 250 г
  • вода - 2 - 3 л
  • растительное масло - 50 г
  • лук - 1 шт.
  • чеснок, соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Нарезать мясо крупными кубиками, положить на дно кастрюли (нужна кастрюля с толстым дном!), налить масло и полстакана воды. Тушить в течение 15 минут.

Пока готовится мясо, почистить и крупно порезать овощи.

Положить к мясу порезанные овощи и специи. Залить горячей водой (чтобы овощи оказались в воде целиком).

Тушить под закрытой крышкой на слабом огне около 45 минут.

Перемешать готовый суп и дать ему настояться еще 10 минут под крышкой.

Айнтопф с чили

Ингредиенты:

  • говядина - 300 г
  • фасоль консервированная - 200 г
  • перец сладкий - 2 шт.
  • помидоры - 2 шт.
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубч.
  • перец чили - 0,5 ч.л.
  • томатная паста - 1 ст.л.

Приготовление:

Мясо нарезать тонкими кубиками и обжарить в кастрюле на растительном масле. Посыпать перцем чили и посолить.

Сладкий перец и лук нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить. Всё это добавить к мясу и слегка обжарить.

Помидоры обдать кипятком и снять кожицу. Нарезать кубиками, удаляя при этом семена.

Залить мясо 700 мл водой.

Добавить все ингредиенты в суп вместе с фасолью, перемешать и заправить томатной пастой. Посолить и поперчить. Варить 40 - 50 минут.

Подать со сметаной и зеленью кинзы.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "супы":
Часть 1 - Солянка или "селянка"
Часть 2 - Супы из капусты (постные) несколько рецептов
...
Часть 22 - Суп из куриных потрохов
Часть 23 - Самый простенький суп из детства
Часть 24 - Айнтопф - вкусное и сытное блюдо

Рубрики:  кулинария
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