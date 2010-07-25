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Яблочно-творожные квадратики - вкуснятина за минимум времени

Пятница, 22 Октября 2021 г. 07:35 + в цитатник

Яблочно-творожные квадратики - вкуснятина за минимум времени

В сезон, когда для выпечки можно выбрать любой сорт яблок. С ними она получается сочной, нежной и очень ароматной. Творожные квадратики точно такие. Прямо в тесто добавить зернистый творог, он совсем не чувствуется в готовом изделии. Яблоки, нарезанные мелким кубиком отлично дополняют нежное творожное тесто. Квадратики жарятся в масле на сковороде, при этом получаются не жирными, а очень пышными. Из данного количества продуктов получаются примерно 30 - 35 квадратиков небольшого размера. Великолепный вариант быстрой выпечки, когда на пороге неожиданные гости.

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Ингредиенты:

- мука - 50 г
- творог средней жирности - 250 г
- яйцо - 2 шт.
- сахар - 70 г
- растительное масло - 1 ст.л.
- яблоки - 1 - 2 шт.
- соль - 0,5 ч.л.
- сода - 1 ч.л.
- растительное масло -  для жарки

Приготовление:

В глубокую емкость вбить яйца, всыпать сахар, щепотку соли, влить растительное масло без запаха, тщательно размешать венчиком до образования пены.

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В яичную смесь добавить зернистый творог, по смеси пройдитесь венчиком, добиваясь однородности.

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Яблоки очистить от кожицы, удалить сердцевину, мякоть нарезать мелким кубиком, добавить в основной состав.

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Добавить пищевую соду, после небольшими порциями всыпать просеянную через сито муку.
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Замесить густое тесто, которое будет липнуть к рукам, при этом забивать его мукой не нужно.
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Выложить тесто на рабочую поверхность, обильно присыпать его мукой, после раскатать скалкой в прямоугольный пласт толщиной 7 - 8 мм.

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Далее тесто нарезать на небольшие квадраты с помощью специального волнистого ножа.

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На плиту установить сковороду, влить большое количество растительного масла, хорошо его разогреть. В горячее масло уложить несколько квадратных заготовок.

Жарить их на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Сковороду накрыть крышкой, чтобы изделия хорошо поднялись и прожарились внутри. Таким образом пожарить все экземпляры, периодически подливая в сковороду растительное масло.

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Выложить мучные изделия на салфетку, чтобы она убрала верхний маслянистый слой. Подать творожные квадраты на стол в теплом виде, присыпав их сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "булочки, хворост, пончики, ватрушки, лепешки (ч.2)":
Часть 1 - Французские пышки "Бенье (Beignets)" (разные варианты приготовления)
Часть 2 - Необычные лепешки-"кармашки" (просто и вкусно) + видео
...
Часть 16 - Булочки со сгущенным молоком на кефире
Часть 17 - Итальянские булочки "Мантовани" - вкусное лакомство
Часть 18 - Яблочно-творожные квадратики - вкуснятина за минимум времени

Рубрики:  рецепты
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