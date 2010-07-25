Яблочно-творожные квадратики - вкуснятина за минимум времени

В сезон, когда для выпечки можно выбрать любой сорт яблок. С ними она получается сочной, нежной и очень ароматной. Творожные квадратики точно такие. Прямо в тесто добавить зернистый творог, он совсем не чувствуется в готовом изделии. Яблоки, нарезанные мелким кубиком отлично дополняют нежное творожное тесто. Квадратики жарятся в масле на сковороде, при этом получаются не жирными, а очень пышными. Из данного количества продуктов получаются примерно 30 - 35 квадратиков небольшого размера. Великолепный вариант быстрой выпечки, когда на пороге неожиданные гости.

Ингредиенты:

- мука - 50 г

- творог средней жирности - 250 г

- яйцо - 2 шт.

- сахар - 70 г

- растительное масло - 1 ст.л.

- яблоки - 1 - 2 шт.

- соль - 0,5 ч.л.

- сода - 1 ч.л.

- растительное масло - для жарки

Приготовление:

В глубокую емкость вбить яйца, всыпать сахар, щепотку соли, влить растительное масло без запаха, тщательно размешать венчиком до образования пены.

В яичную смесь добавить зернистый творог, по смеси пройдитесь венчиком, добиваясь однородности.

Яблоки очистить от кожицы, удалить сердцевину, мякоть нарезать мелким кубиком, добавить в основной состав.

Добавить пищевую соду, после небольшими порциями всыпать просеянную через сито муку.



Замесить густое тесто, которое будет липнуть к рукам, при этом забивать его мукой не нужно.



Выложить тесто на рабочую поверхность, обильно присыпать его мукой, после раскатать скалкой в прямоугольный пласт толщиной 7 - 8 мм.

Далее тесто нарезать на небольшие квадраты с помощью специального волнистого ножа.

На плиту установить сковороду, влить большое количество растительного масла, хорошо его разогреть. В горячее масло уложить несколько квадратных заготовок.

Жарить их на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Сковороду накрыть крышкой, чтобы изделия хорошо поднялись и прожарились внутри. Таким образом пожарить все экземпляры, периодически подливая в сковороду растительное масло.

Выложить мучные изделия на салфетку, чтобы она убрала верхний маслянистый слой. Подать творожные квадраты на стол в теплом виде, присыпав их сахарной пудрой.