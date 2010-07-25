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Пирог-пицца - быстрая, вкусная и сытная выпичека

Вторник, 14 Сентября 2021 г. 13:57 + в цитатник

Пирог-пицца - быстрая, вкусная и сытная выпичека

Этот пирог можно отнести к "дежурным", так как он готовится очень быстро.  Для основы берется жидкое тесто, приготовленные на кефире. Для начинки используется минимальный набор ингредиентов. Ветчину и грибы можно дополнить овощами. Пирог можно сделать очень тонким или более пышным, это зависит от размера используемой формы или желания. Изделие получается очень сочным, сытным, вкусным и аппетитным. Такой быстрый пирог-пицца подойдет как для завтрака, так и для перекуса.

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Ингредиенты:

- мука - 160 г
- кефир - 250 мл
- яйцо  - 1 шт.
- соль - 0,5 ч.л.
- сахар - 1/3 ч.л.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- растительное масло - 1 ст.л.
- кетчуп - 2 - 3 ст.л.
- ветчина - 100 г
- шампиньоны - 2 - 3 шт.
- сыр твердый - 150 г
Приготовление:
В глубокую емкость влить кефир комнатной температуру, вбить яйцо, всыпать сахар и соль. Размешать смесь венчиком до однородности.
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Муку просеять через сито, смешать с пекарским разрыхлителем, небольшими порциями добавить ее в основной состав.
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Замесить гладкое тесто, по консистенции похожее на тесто для оладий. Если будут небольшие комочки, пройдитесь по массе погружным блендером.
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Противень для запекания величиной примерно 35х25 см смазать растительным маслом или накрыть пергаментом. Вылить тесто, распределить его лопаткой ровным слоем.
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Сверху тесто смазать кетчупом или любым другим томатным соусом, используя силиконовую кисть.
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Ветчину нарезать кружочками, после каждый кусочек разрезать на 4 части и выложить по всему периметру теста. Грибы тщательно вымыть, подсушить, нарезать пластинками, уложить рядом с ветчиной. Начинку слегка присыпать солью.
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Заготовку поставить в разогретую духовку до 180С духовку, запекать 15 минут.
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Через время пиццу достать из духовки, присыпать тертым сыром. Для этого можно использовать мягкий сыр моцарелла или любой твердый сыр.
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Поставить пирог-пиццу в духовку еще на 5-10 минут, чтобы сыр сверху полностью расплавился.
Горячую пиццу нарезать на порционные кусочки, подать на стол.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пельмени, вареники, пицца, лаваш, лазанья":
Часть 1 - "Ленивая жена" - простое и быстрое блюдо
Часть 2 - Рыбная лазанья (несколько рецептов)
...
Часть 6 - Пицца "100 кусочков" - необычный вариант
Часть 7 - Домашний тонкий лаваш на сковороде - просто и быстро
Часть 8 - Пирог-пицца - быстрая, вкусная и сытная выпичека

Рубрики:  кулинария
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