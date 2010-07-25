Пирог-пицца - быстрая, вкусная и сытная выпичека

Этот пирог можно отнести к "дежурным", так как он готовится очень быстро. Для основы берется жидкое тесто, приготовленные на кефире. Для начинки используется минимальный набор ингредиентов. Ветчину и грибы можно дополнить овощами. Пирог можно сделать очень тонким или более пышным, это зависит от размера используемой формы или желания. Изделие получается очень сочным, сытным, вкусным и аппетитным. Такой быстрый пирог-пицца подойдет как для завтрака, так и для перекуса.

Ингредиенты:

- мука - 160 г

- кефир - 250 мл

- яйцо - 1 шт.

- соль - 0,5 ч.л.

- сахар - 1/3 ч.л.

- разрыхлитель - 1 ч.л.

- растительное масло - 1 ст.л.

- кетчуп - 2 - 3 ст.л.

- ветчина - 100 г

- шампиньоны - 2 - 3 шт.

- сыр твердый - 150 г

Приготовление:

В глубокую емкость влить кефир комнатной температуру, вбить яйцо, всыпать сахар и соль. Размешать смесь венчиком до однородности.

Муку просеять через сито, смешать с пекарским разрыхлителем, небольшими порциями добавить ее в основной состав.

Замесить гладкое тесто, по консистенции похожее на тесто для оладий. Если будут небольшие комочки, пройдитесь по массе погружным блендером.

Противень для запекания величиной примерно 35х25 см смазать растительным маслом или накрыть пергаментом. Вылить тесто, распределить его лопаткой ровным слоем.

Сверху тесто смазать кетчупом или любым другим томатным соусом, используя силиконовую кисть.

Ветчину нарезать кружочками, после каждый кусочек разрезать на 4 части и выложить по всему периметру теста. Грибы тщательно вымыть, подсушить, нарезать пластинками, уложить рядом с ветчиной. Начинку слегка присыпать солью.

Заготовку поставить в разогретую духовку до 180С духовку, запекать 15 минут.

Через время пиццу достать из духовки, присыпать тертым сыром. Для этого можно использовать мягкий сыр моцарелла или любой твердый сыр.



Поставить пирог-пиццу в духовку еще на 5-10 минут, чтобы сыр сверху полностью расплавился.

Горячую пиццу нарезать на порционные кусочки, подать на стол.