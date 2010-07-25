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Пирог-пицца - быстрая, вкусная и сытная выпичека
Пирог-пицца - быстрая, вкусная и сытная выпичека
Этот пирог можно отнести к "дежурным", так как он готовится очень быстро. Для основы берется жидкое тесто, приготовленные на кефире. Для начинки используется минимальный набор ингредиентов. Ветчину и грибы можно дополнить овощами. Пирог можно сделать очень тонким или более пышным, это зависит от размера используемой формы или желания. Изделие получается очень сочным, сытным, вкусным и аппетитным. Такой быстрый пирог-пицца подойдет как для завтрака, так и для перекуса.
Ингредиенты:
Серия сообщений "пельмени, вареники, пицца, лаваш, лазанья":
Часть 1 - "Ленивая жена" - простое и быстрое блюдо
Часть 2 - Рыбная лазанья (несколько рецептов)
...
Часть 6 - Пицца "100 кусочков" - необычный вариант
Часть 7 - Домашний тонкий лаваш на сковороде - просто и быстро
Часть 8 - Пирог-пицца - быстрая, вкусная и сытная выпичека
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