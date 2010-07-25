Лечо с морковью - отличный гарнир к блюду

Осень - самый активный сезон заготовок. Поэтому не стоит его пропускать, а лучше приготовить несколько баночек лечо с морковью. У этого популярного блюда есть множество вариантов приготовления. И хотя предлагаются разные рецепты, в каждом из них неизменными остаются 3 продукта: сладкий перец, лук и томаты. Лечо подают не только как гарнир, но и как основное блюдо. В него добавляются яйца и жарят, готовится быстро, а получается сытно и ароматно. Есть желание приготовить лечо на зиму, сохраняйте рецепт в кулинарную копилку.

Ингредиенты:

помидоры - 3 кг

перец сладкий - 2 кг

морковь - 0,5 кг

лук - 0,5 кг ( можно взять поменьше, по вашему вкусу)

сахар - 1 стак.

подсолнечное рафинированное масло - 1 стак.

соль - 100 г

уксус 9% - 150 мл

Приготовление:

Помидоры хорошо вымыть, удалить плодоножки и разрезать на четвертинки. После этого пропустить их через мясорубку.

Вылить получившуюся массу в большую 10-литровую кастрюлю и поставить на средний огонь.

Пока томаты будут закипать, натереть на крупной терке морковь. Лук нарезать полукольцами.

После этого к закипевшим помидорам высыпать натертую морковь и лук. Когда масса вновь закипит, оставь ее на огне минут на 15.

Перцы вымыть, почистить от семян и порезать соломкой шириной по 5 мл.

Затем к массе на плите добавить сахар, соль, масло и уксус. После перемешивания добавить перцы и вновь перемешать.

Когда жидкость опять закипит, подержать лечо на маленьком огне еще 15 минут. После этого сразу же наполнить лечо стерилизованные полулитровые банки. Их проще всего простерилизовать в микроволновой печи.

После этого закрыть банки крышками. Перевернуть их вверх дном и укрыть теплым пледом, оставить до полного остывания.