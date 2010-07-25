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Лечо с морковью - отличный гарнир к блюду
Лечо с морковью - отличный гарнир к блюду
Осень - самый активный сезон заготовок. Поэтому не стоит его пропускать, а лучше приготовить несколько баночек лечо с морковью. У этого популярного блюда есть множество вариантов приготовления. И хотя предлагаются разные рецепты, в каждом из них неизменными остаются 3 продукта: сладкий перец, лук и томаты. Лечо подают не только как гарнир, но и как основное блюдо. В него добавляются яйца и жарят, готовится быстро, а получается сытно и ароматно. Есть желание приготовить лечо на зиму, сохраняйте рецепт в кулинарную копилку.
Ингредиенты:
Приготовление:
Помидоры хорошо вымыть, удалить плодоножки и разрезать на четвертинки. После этого пропустить их через мясорубку.
Вылить получившуюся массу в большую 10-литровую кастрюлю и поставить на средний огонь.
Пока томаты будут закипать, натереть на крупной терке морковь. Лук нарезать полукольцами.
После этого к закипевшим помидорам высыпать натертую морковь и лук. Когда масса вновь закипит, оставь ее на огне минут на 15.
Перцы вымыть, почистить от семян и порезать соломкой шириной по 5 мл.
Затем к массе на плите добавить сахар, соль, масло и уксус. После перемешивания добавить перцы и вновь перемешать.
Когда жидкость опять закипит, подержать лечо на маленьком огне еще 15 минут. После этого сразу же наполнить лечо стерилизованные полулитровые банки. Их проще всего простерилизовать в микроволновой печи.
После этого закрыть банки крышками. Перевернуть их вверх дном и укрыть теплым пледом, оставить до полного остывания.
Приятного приготовления!
Серия сообщений "консервирование, заготовки (ч.2)":
Часть 1 - Консервирование кабачков
Часть 2 - "Нутелла" из слив на зиму (очень вкусно)
...
Часть 32 - Солянка из капусты на зиму
Часть 33 - Вяленый сладкий перец с пряностями ( два способа)
Часть 34 - Лечо с морковью - отличный гарнир к блюду
Часть 35 - Сладкий перец - консервируем разными способами
Часть 36 - Пряная закусочная слива
Часть 37 - Томатный соус на зиму
Часть 38 - Необычная заготовка - мясная тушенка с кашей
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|кулинария
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