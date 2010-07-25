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Вкусная закуска из маринованных баклажанов + видео

Воскресенье, 09 Августа 2020 г. 06:08 + в цитатник

Вкусная закуска из маринованных баклажанов + видео

Если вам нравятся баклажаны, то можно приготовить закуску. Получается она очень вкусной. Приготовление несложное и вы легко с ним справитесь. Хотите попробовать приготовить, тогда сохраняйте рецепт для себя.
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Ингредиенты:

- баклажаны (очищенные) - 1кг
- чеснок - 80 г
Для маринада:
- вода - 500 мл
- уксус 9% - 80 мл
- гвоздика - 4 шт.
- перец черный горошком - 10 шт.
- лавровый лист - 5 шт.
- сахар - 70 г
- соль - 30 - 50 г
- растительное масло для жарки - 150 мл

Приготовление:

Приготовить маринад: соединить в кастрюле воду, уксус, гвоздику, перец горошком, лавровый лист, сахар и соль (ее добавляйте по вкусу). Перемешать и отправить на огонь. Дать закипеть и выключить.

Пока остывает маринад надо очистить баклажаны и нарезать их пластинами.

Жарить баклажаны на сковороде до нежно-золотистого цвета (первую порцию 2 - 3 пластины жарить на растительном масле, вторую порцию 2 - 3 пластины - без масла и так чередовать пока не поджарите все баклажаны).

Нарезать пластинами чеснок.

Каждую баклажанную пластинку обмакнуть в остывший маринад и положить в емкость, переслаивая пластинами чеснока. Залить оставшимся маринадом. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на сутки.

В маринаде можно хранить до 5 дней. Чем дольше маринуются, тем вкуснее получается. Но можно есть и через сутки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео:



Рубрики:  кулинария/закуски (часть 2)
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