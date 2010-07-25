Вкусная закуска из маринованных баклажанов + видео

Если вам нравятся баклажаны, то можно приготовить закуску. Получается она очень вкусной. Приготовление несложное и вы легко с ним справитесь. Хотите попробовать приготовить, тогда сохраняйте рецепт для себя.



Ингредиенты:

- баклажаны (очищенные) - 1кг

- чеснок - 80 г

Для маринада:

- вода - 500 мл

- уксус 9% - 80 мл

- гвоздика - 4 шт.

- перец черный горошком - 10 шт.

- лавровый лист - 5 шт.

- сахар - 70 г

- соль - 30 - 50 г

- растительное масло для жарки - 150 мл

Приготовление:

Приготовить маринад: соединить в кастрюле воду, уксус, гвоздику, перец горошком, лавровый лист, сахар и соль (ее добавляйте по вкусу). Перемешать и отправить на огонь. Дать закипеть и выключить.

Пока остывает маринад надо очистить баклажаны и нарезать их пластинами.

Жарить баклажаны на сковороде до нежно-золотистого цвета (первую порцию 2 - 3 пластины жарить на растительном масле, вторую порцию 2 - 3 пластины - без масла и так чередовать пока не поджарите все баклажаны).

Нарезать пластинами чеснок.

Каждую баклажанную пластинку обмакнуть в остывший маринад и положить в емкость, переслаивая пластинами чеснока. Залить оставшимся маринадом. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на сутки.

В маринаде можно хранить до 5 дней. Чем дольше маринуются, тем вкуснее получается. Но можно есть и через сутки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео:





