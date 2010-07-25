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Чесночная паста на зиму
Чесночная паста на зиму
На сегодняшний день в магазине можно купить любые продукты. Но почему самим не сделать некоторые заготовки на зиму, которых возможно нет в продаже. Например, ароматную чесночную пасту. Приготовление займет несколько минут, а после ее можно использовать при готовке разных блюд. Предлагаю два способа, как приготовить пасту, а вы решите какой применить.
Ингредиенты:
Первый способ:
- чеснок - 250 г
- соль - 1 ч.л.
- оливковое масло - 30 мл
- лимонный сок - 1 ст.л.
Второй способ:
- чеснок - 250 г
- соль - 1 ч.л.
- яблочный уксус - 1 ст.л.
- растительное/оливковое масло - 30 мл
- укроп - 2 веточки
Приготовление:
Первый способ
Первым делом отправить чеснок в блендер и хорошо его измельчить.
Далее в чашу блендера добавить соль, лимонный сок и оливковое масло. Опять перемешать.
Совет: натереть на терке и пропустить чеснок через мясорубку - не вариант. Вам никогда его не измельчить так, как это сделает блендер. Только так получается самая классная чесночная паста.
Готовую пасту нужно поместить в чистую стеклянную баночку, а сверху залить немного оливкового масла. Закрытую банку хранить в морозильной камере. Это очень удобно, потому что паста не замерзает в камень- ее очень легко потом извлекать из емкости.
Второй способ
Опять начать с измельчения чеснока в блендере.
Далее добавить нарезанный укроп, соль, масло, уксус. И снова всё хорошо перемолоть вместе до однородной массы.
За пару минут уже готова красивая ароматная чесночная паста. Если вы делаете сразу много, то часть можно заморозить, а часть спрятать в холодильник.
PS: чесночную пасту можно просто мазать на хлеб, можно добавлять в салаты, борщ подавать к мясу. Для истинных любителей чеснока найти применение этой многофункциональной смеси не составит труда.
Приятного аппетита!
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