Чесночная паста на зиму

На сегодняшний день в магазине можно купить любые продукты. Но почему самим не сделать некоторые заготовки на зиму, которых возможно нет в продаже. Например, ароматную чесночную пасту. Приготовление займет несколько минут, а после ее можно использовать при готовке разных блюд. Предлагаю два способа, как приготовить пасту, а вы решите какой применить.

Ингредиенты:

Первый способ:

- чеснок - 250 г

- соль - 1 ч.л.

- оливковое масло - 30 мл

- лимонный сок - 1 ст.л.

Второй способ:

- чеснок - 250 г

- соль - 1 ч.л.

- яблочный уксус - 1 ст.л.

- растительное/оливковое масло - 30 мл

- укроп - 2 веточки

Приготовление:

Первый способ

Первым делом отправить чеснок в блендер и хорошо его измельчить.

Далее в чашу блендера добавить соль, лимонный сок и оливковое масло. Опять перемешать.

Совет: натереть на терке и пропустить чеснок через мясорубку - не вариант. Вам никогда его не измельчить так, как это сделает блендер. Только так получается самая классная чесночная паста.

Готовую пасту нужно поместить в чистую стеклянную баночку, а сверху залить немного оливкового масла. Закрытую банку хранить в морозильной камере. Это очень удобно, потому что паста не замерзает в камень- ее очень легко потом извлекать из емкости.

Второй способ

Опять начать с измельчения чеснока в блендере.

Далее добавить нарезанный укроп, соль, масло, уксус. И снова всё хорошо перемолоть вместе до однородной массы.

За пару минут уже готова красивая ароматная чесночная паста. Если вы делаете сразу много, то часть можно заморозить, а часть спрятать в холодильник.

PS: чесночную пасту можно просто мазать на хлеб, можно добавлять в салаты, борщ подавать к мясу. Для истинных любителей чеснока найти применение этой многофункциональной смеси не составит труда.