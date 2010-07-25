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Творожный крем для десертов (легко и быстро)
Творожный крем для десертов (легко и быстро)
При приготовление разных десертов часто используется крем. Для этого всегда подойдет творожный крем. Готовится он очень просто из продуктов, которые всегда есть в холодильнике и получается густым. Подойдет для тортов и пирожных. Если хотите приготовить крем, сохраняйте рецепт для себя.
Ингредиенты:
- творог - 320 г
- сливочное масло - 175г
- сахарная пудра - 90 г
- сгущенное молоко - 65г
- ванильный сахар - 1 пак.
- коньяк или десертное вино - 1 ст.л.
Приготовление:
Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой и растертым ванильным сахаром до побеления.
Добавить порциями сгущенное молоко, тщательно взбивая на максимальной скорости. В конце влить коньяк.
Творог протереть через сито в готовую массу и хорошо все взбить.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "кулинарные советы/хитрости (ч.2)":
Часть 1 - Кулинарные хитрости, которые пригодятся всем
Часть 2 - Гарам масала - "горячая" смесь специй индийской кухни
Часть 3 - Мастика из сухого молока. Советы приготовления и покраски мастики для торта
Часть 4 - Творожный крем для десертов (легко и быстро)
Часть 5 - Идеи украшения десертов клубникой
Часть 6 - Способы загустения варенья для выпечки
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