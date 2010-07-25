Записи Друзья Комментарии
Galche
Аватар Galche

 -Цитатник

Уровни Сознания. Таблица уровней Дэвида Хокинса, тест и научные исследования - (3)

Уровни Сознания. Таблица уровней Дэвида Хокинса, тест и научные исследования   Др...

Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ доступ на время карантина по короновирусу! - (2)

Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ доступ на время карантина по короновирусу!   ...

Полезные ссылки Интернета - (0)

Полезные ссылки Интернета ...

С днем рождения, Галчонок (Galche) - (19)

С днем рождения, Галчонок (Galche) ..............~*~.............. Галочка, дорогая, с Днем рожд...

Что посмотреть на выходных - (0)

Что посмотреть на выходных Наступили выходные, хочется что-то посмотреть интересное: ...

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Galche

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.07.2010
Записей: 8290
Комментариев: 67574
Написано: 94733



Творожный крем для десертов (легко и быстро)

Четверг, 11 Июня 2020 г. 16:49 + в цитатник

Творожный крем для десертов (легко и быстро)

При приготовление разных десертов часто используется крем. Для этого всегда подойдет творожный крем. Готовится он очень просто из продуктов, которые всегда есть в холодильнике и получается густым. Подойдет для тортов и пирожных. Если хотите приготовить крем, сохраняйте рецепт для себя.
С‚РІРѕСЂРѕР¶РЅС‹Р№ РєСЂРµРј РґР»СЏ РґРµСЃРµСЂС‚РѕРІ (604x435, 170Kb)

Ингредиенты:

- творог - 320 г
- сливочное масло - 175г
- сахарная пудра - 90 г
- сгущенное молоко - 65г
- ванильный сахар - 1 пак.
- коньяк или десертное вино - 1 ст.л.

Приготовление:

Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой и растертым ванильным сахаром до побеления.

Добавить порциями сгущенное молоко, тщательно взбивая на максимальной скорости. В конце влить коньяк.

Творог протереть через сито в готовую массу и хорошо все взбить.

Приятного аппетита!
С‚РІРѕСЂРѕР¶РЅС‹Р№ РєСЂРµРј РґР»СЏ РґРµСЃРµСЂС‚РѕРІ 1 (700x468, 299Kb) 

Серия сообщений "кулинарные советы/хитрости (ч.2)":
Часть 1 - Кулинарные хитрости, которые пригодятся всем
Часть 2 - Гарам масала - "горячая" смесь специй индийской кухни
Часть 3 - Мастика из сухого молока. Советы приготовления и покраски мастики для торта
Часть 4 - Творожный крем для десертов (легко и быстро)
Часть 5 - Идеи украшения десертов клубникой
Часть 6 - Способы загустения варенья для выпечки

Рубрики:  кулинария
Метки:  


Процитировано 47 раз
Понравилось: 28 пользователям
Нравится



К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте