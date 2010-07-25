Творожный крем для десертов (легко и быстро)

При приготовление разных десертов часто используется крем. Для этого всегда подойдет творожный крем. Готовится он очень просто из продуктов, которые всегда есть в холодильнике и получается густым. Подойдет для тортов и пирожных. Если хотите приготовить крем, сохраняйте рецепт для себя.



Ингредиенты:

- творог - 320 г

- сливочное масло - 175г

- сахарная пудра - 90 г

- сгущенное молоко - 65г

- ванильный сахар - 1 пак.

- коньяк или десертное вино - 1 ст.л.

Приготовление:

Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой и растертым ванильным сахаром до побеления.

Добавить порциями сгущенное молоко, тщательно взбивая на максимальной скорости. В конце влить коньяк.

Творог протереть через сито в готовую массу и хорошо все взбить.