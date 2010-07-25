Горбуша, запеченная под горчичным соусом (легко и просто)

Приготовление горбуши - отличный вариант для диетического питания, так как она не очень жирная. Способов ее готовки много, но наиболее популярным считается запеканием духовке: с картофелем, разными овощами, грибами или просто в разных соусах. Но как именно лучше это сделать, какими хитростями воспользоваться, чтобы горбуша в духовке получилась сочной? Один из самых простых вариантов приготовления этой рыбы кусочками - хорошо промариновать её в горчице и запечь на противне. А перед использованием маринада горбушу нужно ненадолго поместить в огуречный рассол, чтобы придать ей пикантности. Только в идеале брать жидкость с огурцов не слишком крепкого посола, иначе придется её разбавлять чистой водой. Подавайте такую горбушу с картофельным пюре.

Ингредиенты:

горбуша - 1 шт.

лук - 1 шт. (крупная)

огуречный рассол - 300 мл

оливковое масло - 1 ст.л.

горчица дижонская - 2 ч.л.

приправы к рыбе - 1 ч.л.

Приготовление:

Почистить горбушу, отрезать хвост и голову, выпотрошить через разрез на брюшке, убрать плавники.

Сделать второй надрез на спинке, удалить хребет, крупные реберные кости. Снять кожицу, филе порезать крупными порционными кусками.

Залить их огуречным рассолом, дать полежать полчаса.

Лук нашинковать кольцами, смешать с горбушей, вынутой из рассола. Добавить горчицу и оливковое масло, приправы, перемешать.

Мариновать рыбу часа 4 в холодильнике, затянув чашу пленкой.

Разложить по противню, прикрыть пергаментом, готовить в духовке полчаса.

Убрать пергамент и зарумянивать еще 15 минут. Температура духовки на всех этапах - 190С.