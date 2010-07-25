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Куриный рулет "Ленивый" (быстро и вкусно)
Куриный рулет "Ленивый" (быстро и вкусно)
Хочется приготовить быстрое блюдо и не знаете какое, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Куриный рулет готовится из двух ингредиентов, не считая специй (они могут быть любыми) а получается он очень вкусным и сытным. Эту закуску можно подать ва завтрак и на праздничный стол. Сохраняйте рецепт в свою кулинарную копилку, он всегда может вам пригодиться.
Ингредиенты:
Приготовление:
Разрезать куриное филе вдоль и обе части отбить через пленку с обеих сторон.
Каждый кусочек посолить и посыпать специями.
Сыр натереть на терке.
Фольгу сложить вдвое, смазать маслом и выложить слоями: кусочек филе и сыр. Плотно прижать.
Плотно завернуть фольгу, чтобы слои не сместились.
Отправить в духовку на температуру 200С примерно на 35 - 40 минут.
Разрезать только холодным и подать на стол.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "блюда из птицы":
Часть 1 - Курица, запеченая на соленой подушке
Часть 2 - Тушеная курица в сметане.
...
Часть 21 - Шницель из куриного филе
Часть 22 - Хе из курицы (вкусное ароматное блюдо)
Часть 23 - Куриный рулет "Ленивый" (быстро и вкусно)
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|кулинария
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