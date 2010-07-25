Куриный рулет "Ленивый" (быстро и вкусно)

Хочется приготовить быстрое блюдо и не знаете какое, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Куриный рулет готовится из двух ингредиентов, не считая специй (они могут быть любыми) а получается он очень вкусным и сытным. Эту закуску можно подать ва завтрак и на праздничный стол. Сохраняйте рецепт в свою кулинарную копилку, он всегда может вам пригодиться.

Ингредиенты:

куриное филе - 500 г

сыр твердый - 200 г

специи для курицы - 1 ст. л.

соль - по вкусу

Приготовление:

Разрезать куриное филе вдоль и обе части отбить через пленку с обеих сторон.

Каждый кусочек посолить и посыпать специями.

Сыр натереть на терке.

Фольгу сложить вдвое, смазать маслом и выложить слоями: кусочек филе и сыр. Плотно прижать.

Плотно завернуть фольгу, чтобы слои не сместились.

Отправить в духовку на температуру 200С примерно на 35 - 40 минут.

Разрезать только холодным и подать на стол.