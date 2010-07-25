Мясо по-королевски + видео

Возможно кому-то из вас это блюдо знакомо и под другим названием: мясо по-французски, мясо "под шубой". Блюдо можно приготовить на обед или ужин, подавать самостоятельно, с салатом или гарниром. Сочетание помидоров со свининой придают блюду чудесную кисловатую сочность. Сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить.

Ингредиенты:

свинина - 700 г

яйцо - 2 шт.

шампиньоны (свежие) - 200 г

лук - 1 шт.

помидоры - 200 г

сыр - 150 г

майонез (или сметана) - 3 ст. л.

соль - 1 ч. л.

перец черный - по вкусу

мука - для обваливания

Приготовление:

Свинину нарезать на порционные пластины шириной примерно один сантиметр. Здесь шейная часть, но подойдет и любая другая.

Мясо хорошо отбить с двух сторон, а затем посолить и поперчить по вкусу с обеих сторон. Обвалять подготовленные кусочки в муке.

Помидоры, лук и грибы нарезать кубиками.

В миску разбить яйца и взбить их вилкой.

Мясо окунуть в кляр и положить на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить до золотистого цвета, примерно по 40 секунд с каждой стороны.

Готовые мясные заготовки положить на тарелку.

На сковороде обжарить лук до полупрозрачности. По желанию, лук можно не обжаривать, а залить кипятком.

Выложить мясо на дно противня, сверху равномерно распределить лук, грибы и помидоры. Смазать небольшим количеством майонеза и посыпать натертым на мелкой терке сыром.

Отправить в разогретую до 200Сдуховку на 25 - 30 минут. Противень поставить на самый нижний уровень, чтобы сыр не успел быстро зарумяниться (можно посыпать сыром позже, когда мясо будет почти готово).

Приятного аппетита!

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