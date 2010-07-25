Записи Друзья Комментарии
Galche
Аватар Galche

 -Цитатник

Уровни Сознания. Таблица уровней Дэвида Хокинса, тест и научные исследования - (2)

Уровни Сознания. Таблица уровней Дэвида Хокинса, тест и научные исследования   Др...

Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ доступ на время карантина по короновирусу! - (2)

Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ доступ на время карантина по короновирусу!   ...

Полезные ссылки Интернета - (0)

Полезные ссылки Интернета ...

С днем рождения, Галчонок (Galche) - (19)

С днем рождения, Галчонок (Galche) ..............~*~.............. Галочка, дорогая, с Днем рожд...

Что посмотреть на выходных - (0)

Что посмотреть на выходных Наступили выходные, хочется что-то посмотреть интересное: ...

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Galche

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.07.2010
Записей: 8261
Комментариев: 67530
Написано: 94650



Мясо по-королевски + видео

Вторник, 28 Апреля 2020 г. 05:35 + в цитатник

Мясо по-королевски + видео

Возможно кому-то из вас это блюдо знакомо и под другим названием: мясо по-французски, мясо "под шубой". Блюдо можно приготовить на обед или ужин, подавать самостоятельно, с салатом или гарниром. Сочетание помидоров со свининой придают блюду чудесную кисловатую сочность. Сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить.

РјСЏСЃРѕ РїРѕ-РєРѕСЂРѕР»РµРІСЃРєРё (700x420, 452Kb)

Ингредиенты:

  • свинина - 700 г
  • яйцо - 2 шт.
  • шампиньоны (свежие) - 200 г
  • лук - 1 шт.
  • помидоры - 200 г
  • сыр - 150 г
  • майонез (или сметана) - 3 ст. л.
  • соль - 1 ч. л.
  • перец черный - по вкусу
  • мука - для обваливания

Приготовление:

Свинину нарезать на порционные пластины шириной примерно один сантиметр. Здесь шейная часть, но подойдет и любая другая.

Мясо хорошо отбить с двух сторон, а затем посолить и поперчить по вкусу с обеих сторон. Обвалять подготовленные кусочки в муке.

Помидоры, лук и грибы нарезать кубиками.

В миску разбить яйца и взбить их вилкой.

Мясо окунуть в кляр и положить на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить до золотистого цвета, примерно по 40 секунд с каждой стороны.

Готовые мясные заготовки положить на тарелку.

На сковороде обжарить лук до полупрозрачности. По желанию, лук можно не обжаривать, а залить кипятком.

Выложить мясо на дно противня, сверху равномерно распределить лук, грибы и помидоры. Смазать небольшим количеством майонеза и посыпать натертым на мелкой терке сыром.

Отправить в разогретую до 200Сдуховку на 25 - 30 минут. Противень поставить на самый нижний уровень, чтобы сыр не успел быстро зарумяниться (можно посыпать сыром позже, когда мясо будет почти готово).

Приятного аппетита!

Смотреть видео:



Серия сообщений "блюда из свинины":
Часть 1 - Рецепты самых вкусных мясных ребрышек
Часть 2 - Запеченная свинина + 4 рецепта
...
Часть 25 - Ароматная горячая буженина
Часть 26 - Мясо по-курземски (просто и быстро)
Часть 27 - Мясо по-королевски + видео
Часть 28 - Мясо по-мельничьи - идеальное блюдо для обеда

Рубрики:  кулинария
Метки:  


Процитировано 32 раз
Понравилось: 22 пользователям
Нравится



К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте