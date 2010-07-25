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Мясо по-королевски + видео
Мясо по-королевски + видео
Возможно кому-то из вас это блюдо знакомо и под другим названием: мясо по-французски, мясо "под шубой". Блюдо можно приготовить на обед или ужин, подавать самостоятельно, с салатом или гарниром. Сочетание помидоров со свининой придают блюду чудесную кисловатую сочность. Сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить.
Ингредиенты:
Приготовление:
Свинину нарезать на порционные пластины шириной примерно один сантиметр. Здесь шейная часть, но подойдет и любая другая.
Мясо хорошо отбить с двух сторон, а затем посолить и поперчить по вкусу с обеих сторон. Обвалять подготовленные кусочки в муке.
Помидоры, лук и грибы нарезать кубиками.
В миску разбить яйца и взбить их вилкой.
Мясо окунуть в кляр и положить на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить до золотистого цвета, примерно по 40 секунд с каждой стороны.
Готовые мясные заготовки положить на тарелку.
На сковороде обжарить лук до полупрозрачности. По желанию, лук можно не обжаривать, а залить кипятком.
Выложить мясо на дно противня, сверху равномерно распределить лук, грибы и помидоры. Смазать небольшим количеством майонеза и посыпать натертым на мелкой терке сыром.
Отправить в разогретую до 200Сдуховку на 25 - 30 минут. Противень поставить на самый нижний уровень, чтобы сыр не успел быстро зарумяниться (можно посыпать сыром позже, когда мясо будет почти готово).
Приятного аппетита!
Смотреть видео:
Серия сообщений "блюда из свинины":
Часть 1 - Рецепты самых вкусных мясных ребрышек
Часть 2 - Запеченная свинина + 4 рецепта
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Часть 25 - Ароматная горячая буженина
Часть 26 - Мясо по-курземски (просто и быстро)
Часть 27 - Мясо по-королевски + видео
Часть 28 - Мясо по-мельничьи - идеальное блюдо для обеда
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