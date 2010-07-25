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Кулич "Царский"

Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 05:27 + в цитатник

Кулич "Царский"

До Пасхи остается несколько дней и многие из вас сейчас в поиске разных рецептов приготовления куличей. Конечно, не все пекли их и сейчас хотят попробовать испечь сами.  Приготовленный по этому рецепту кулич получается воздушным, сдобным, ароматным и вкусным. Тесто получается пористым, куличи не крошатся и долго не черствеют.

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Ингредиенты:

  • дрожжи сухие - 10 г
  • вода - 50 мл
  • желтки - 5 шт.
  • ванильный сахар - 10 г
  • соль - щепотка
  • сахар - 120 г
  • мед - 30 г
  • сливки 20% - 100 мл
  • сметана - 60 г
  • мука - 500 г
  • сливочное масло - 100 г
  • растительное масло - 20 мл
  • курага - 50 г
  • изюм - 150 г
  • цукаты - 50 г

Приготовление:

В чашку насыпать муку (1 ч.л.), добавить дрожжи и влить теплую воду, перемешать. Массу оставить на 10 - 15 минут.

В глубокую миску положить желтки, добавить соль, ванильный сахар, мед и сахар.

В небольшой сотейник влить сливки и нагреть до теплого состояния. Влить их к желткам и все перемешать. Туда же добавить сметану и еще раз перемешать.

Подготовленные дрожжи добавить в яичную массу, перемешать. Затем просеянную муку. Делать это надо частями, чтобы не добавить слишком много, так как мука у всех разная.

Готовое тесто переложить на рабочую поверхность и домесить руками. В процессе замешивания ввести в тесто сливочное масло и продолжать вымешивать еще 3 минуты. В конце в тесто добавить растительное масло и хорошо обмять его. Затем положить тесто в миску, накрыть полотенцем и оставить на 2 часа.

Курагу промыть и нарезать кубиками. Хорошо вымыть изюм, подсушить. После их  положить в миску, добавить немного муки и перемешать.

Через отведенное время тесто переложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой и слегка разровнять его.. Сверху распределить изюм с курагой, завернуть их  и легкими движениями вмесить в тесто.

Готовое тесто разделить на 4 части и разложить по формочкам. Накрыть их пленкой и оставить на 1,5 - 2 часа.

Через отведенное время тесто отправить в духовку, разогретую до 180С. Выпекать ориентировочно в течение 30 - 35 минут, готовность проверять деревянной шпажкой, потом достать и остудить

Готовые куличи украсить глазурью. Рецепты приготовления ее посмотрите здесь.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пасха":
Часть 1 - Пасхальный кулич (простой рецепт)
Часть 2 - Пасхальный цветок
...
Часть 19 - Творожно-апельсиновый кулич (3 способа)
Часть 20 - Идеи украшения куличей к Пасхе
Часть 21 - Кулич "Царский"

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