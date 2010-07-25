Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ доступ на время карантина по короновирусу! ...Полезные ссылки Интернета - (0)
Полезные ссылки Интернета ...С днем рождения, Галчонок (Galche) - (19)
С днем рождения, Галчонок (Galche) ..............~*~.............. Галочка, дорогая, с Днем рожд...Что посмотреть на выходных - (0)
Что посмотреть на выходных Наступили выходные, хочется что-то посмотреть интересное: ...Фильм "Атлантида" - (5)
Фильм "Атлантида" Предлагаю посмотреть очень захватывающий фильм, просто на о...
|
Кулич "Царский"
Кулич "Царский"
До Пасхи остается несколько дней и многие из вас сейчас в поиске разных рецептов приготовления куличей. Конечно, не все пекли их и сейчас хотят попробовать испечь сами. Приготовленный по этому рецепту кулич получается воздушным, сдобным, ароматным и вкусным. Тесто получается пористым, куличи не крошатся и долго не черствеют.
Ингредиенты:
Приготовление:
В чашку насыпать муку (1 ч.л.), добавить дрожжи и влить теплую воду, перемешать. Массу оставить на 10 - 15 минут.
В глубокую миску положить желтки, добавить соль, ванильный сахар, мед и сахар.
В небольшой сотейник влить сливки и нагреть до теплого состояния. Влить их к желткам и все перемешать. Туда же добавить сметану и еще раз перемешать.
Подготовленные дрожжи добавить в яичную массу, перемешать. Затем просеянную муку. Делать это надо частями, чтобы не добавить слишком много, так как мука у всех разная.
Готовое тесто переложить на рабочую поверхность и домесить руками. В процессе замешивания ввести в тесто сливочное масло и продолжать вымешивать еще 3 минуты. В конце в тесто добавить растительное масло и хорошо обмять его. Затем положить тесто в миску, накрыть полотенцем и оставить на 2 часа.
Курагу промыть и нарезать кубиками. Хорошо вымыть изюм, подсушить. После их положить в миску, добавить немного муки и перемешать.
Через отведенное время тесто переложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой и слегка разровнять его.. Сверху распределить изюм с курагой, завернуть их и легкими движениями вмесить в тесто.
Готовое тесто разделить на 4 части и разложить по формочкам. Накрыть их пленкой и оставить на 1,5 - 2 часа.
Через отведенное время тесто отправить в духовку, разогретую до 180С. Выпекать ориентировочно в течение 30 - 35 минут, готовность проверять деревянной шпажкой, потом достать и остудить
Готовые куличи украсить глазурью. Рецепты приготовления ее посмотрите здесь.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пасха":
Часть 1 - Пасхальный кулич (простой рецепт)
Часть 2 - Пасхальный цветок
...
Часть 19 - Творожно-апельсиновый кулич (3 способа)
Часть 20 - Идеи украшения куличей к Пасхе
Часть 21 - Кулич "Царский"
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]