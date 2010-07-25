Записи Друзья Комментарии
Galche
Аватар Galche

 -Цитатник

Уровни Сознания. Таблица уровней Дэвида Хокинса, тест и научные исследования - (2)

Уровни Сознания. Таблица уровней Дэвида Хокинса, тест и научные исследования   Др...

Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ доступ на время карантина по короновирусу! - (2)

Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ доступ на время карантина по короновирусу!   ...

Полезные ссылки Интернета - (0)

Полезные ссылки Интернета ...

С днем рождения, Галчонок (Galche) - (19)

С днем рождения, Галчонок (Galche) ..............~*~.............. Галочка, дорогая, с Днем рожд...

Что посмотреть на выходных - (0)

Что посмотреть на выходных Наступили выходные, хочется что-то посмотреть интересное: ...

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Galche

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.07.2010
Записей: 8225
Комментариев: 67442
Написано: 94512



Мясо по-курземски (просто и быстро)

Среда, 08 Апреля 2020 г. 05:52 + в цитатник

Мясо по-курземски (просто и быстро)

Мясо по-курземски - это традиционное блюдо латышской кухни. Приготовить его очень просто, а получается мясо очень вкусным. На приготовление вам понадобится немного времени. Блюдо получается сытным, подавать можете самостоятельно или с гарниром, по желанию.
РјСЏСЃРѕ РїРѕ-РєСѓСЂР·РµРјСЃРєРё (700x393, 237Kb)

Ингредиенты:

  • свинина (лопатка) - 400 г
  • грудинка или сало (копченное) - 60 г
  • огурцы маринованные - 1 шт. (80 - 90 г)
  • лук - 1 шт. (170 г)
  • чеснок - 1 зубч.
  • сметана - 100 г
  • мука - 1 ст.л.
  • вода (бульон) - 200 мл
  • соль - по вкусу
  • лавровый лист - 1 шт.
  • перец черный - по вкусу

Приготовление:

Лук нарезать кольцами, свинину - пластинами, немного отбить, потом нарезать полосками, грудинку и огурец тоже нарезать полосками, чеснок мелко порубить.

Грудинку обжарить, добавить чеснок, через 1 минуту лук. Обжарить до золотистости. Снять со сковороды лук с грудинкой и чесноком.

Обжарить на сильном огне мясо до румяности. Добавить муку, перемешать.

Снова отправить в сковородку лук с грудинкой и чесноком, огурец, бульон, сметану, лавровый лист. Все хорошо перемешать, накрыть крышкой и тушить 15 минут на маленьком огне или до мягкости свинины (в этом случае при необходимости добавьте еще воды).

Блюдо посолить и поперчить по вкусу. Мясо готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео:



Серия сообщений "блюда из свинины":
Часть 1 - Рецепты самых вкусных мясных ребрышек
Часть 2 - Запеченная свинина + 4 рецепта
...
Часть 24 - Запеченная свинина со специями и майонезом
Часть 25 - Ароматная горячая буженина
Часть 26 - Мясо по-курземски (просто и быстро)
Часть 27 - Мясо по-королевски + видео
Часть 28 - Мясо по-мельничьи - идеальное блюдо для обеда

Рубрики:  кулинария
Метки:  


Процитировано 49 раз
Понравилось: 28 пользователям
Нравится



К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте