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Мясо по-курземски (просто и быстро)
Мясо по-курземски (просто и быстро)
Мясо по-курземски - это традиционное блюдо латышской кухни. Приготовить его очень просто, а получается мясо очень вкусным. На приготовление вам понадобится немного времени. Блюдо получается сытным, подавать можете самостоятельно или с гарниром, по желанию.
Ингредиенты:
Приготовление:
Лук нарезать кольцами, свинину - пластинами, немного отбить, потом нарезать полосками, грудинку и огурец тоже нарезать полосками, чеснок мелко порубить.
Грудинку обжарить, добавить чеснок, через 1 минуту лук. Обжарить до золотистости. Снять со сковороды лук с грудинкой и чесноком.
Обжарить на сильном огне мясо до румяности. Добавить муку, перемешать.
Снова отправить в сковородку лук с грудинкой и чесноком, огурец, бульон, сметану, лавровый лист. Все хорошо перемешать, накрыть крышкой и тушить 15 минут на маленьком огне или до мягкости свинины (в этом случае при необходимости добавьте еще воды).
Блюдо посолить и поперчить по вкусу. Мясо готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео:
Серия сообщений "блюда из свинины":
Часть 1 - Рецепты самых вкусных мясных ребрышек
Часть 2 - Запеченная свинина + 4 рецепта
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Часть 24 - Запеченная свинина со специями и майонезом
Часть 25 - Ароматная горячая буженина
Часть 26 - Мясо по-курземски (просто и быстро)
Часть 27 - Мясо по-королевски + видео
Часть 28 - Мясо по-мельничьи - идеальное блюдо для обеда
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