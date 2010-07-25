Мясо по-курземски (просто и быстро)

Мясо по-курземски - это традиционное блюдо латышской кухни. Приготовить его очень просто, а получается мясо очень вкусным. На приготовление вам понадобится немного времени. Блюдо получается сытным, подавать можете самостоятельно или с гарниром, по желанию.



Ингредиенты:

свинина (лопатка) - 400 г

грудинка или сало (копченное) - 60 г

огурцы маринованные - 1 шт. (80 - 90 г)

лук - 1 шт. (170 г)

чеснок - 1 зубч.

сметана - 100 г

мука - 1 ст.л.

вода (бульон) - 200 мл

соль - по вкусу

лавровый лист - 1 шт.

перец черный - по вкусу

Приготовление:

Лук нарезать кольцами, свинину - пластинами, немного отбить, потом нарезать полосками, грудинку и огурец тоже нарезать полосками, чеснок мелко порубить.

Грудинку обжарить, добавить чеснок, через 1 минуту лук. Обжарить до золотистости. Снять со сковороды лук с грудинкой и чесноком.

Обжарить на сильном огне мясо до румяности. Добавить муку, перемешать.

Снова отправить в сковородку лук с грудинкой и чесноком, огурец, бульон, сметану, лавровый лист. Все хорошо перемешать, накрыть крышкой и тушить 15 минут на маленьком огне или до мягкости свинины (в этом случае при необходимости добавьте еще воды).

Блюдо посолить и поперчить по вкусу. Мясо готово.

Приятного аппетита!

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