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Блинчики с творогом в сметанном суфле
Блинчики с творогом в сметанном суфле
Масленичная неделя продолжается и невозможно не приготовить одно из вкусных блюд - блины. Рецептов и вариантов их приготовления очень много и поэтому каждый может экспериментировать по своему желанию и вкусу. Блинчики с творогом - это одно из любимых лакомств для многих и если кто-то еще не успел их приготовить не пропускайте этот рецепт, а сохраняйте его для себя. А в выходные дни обязательно угостите близких такими блинчиками.
Ингредиенты:
Начинка:
- чернослив - 50 г
- курага - 50 г
- творог (зерненный жирный, лучше домашний ) - 400 г.
Суфле:
- сметана - 300 мл
- яйцо - 2 шт.
- сахар - 0.5 стак.
- ванилин - 1 щепотка
- растительное масло - 2 ст. л.
Приготовление:
Приготовить блины по вашему любимому рецепту.
Для запеканки потребуется около 10 - 15 блинов.
Чернослив и курагу вымыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.
Для начинки: в миске смешать творог, курагу и чернослив. Сахара в начинку можно не добавлять, так как само по себе это уже сладко, плюс суфле пропитает блины дополнительно своей сладостью.
Творог с сухофруктами хорошо перемешать. Для лучшей однородности можно взбить погружным блендером
Завернуть начинку в блины и разрезать их по середине.
Выложить блины в жаропрочную форму (получается 2 слоя).
Перед тем, как заняться суфле, нужно включить на разогрев духовку на 200С.
Приготовление суфле: вбить яйца в миску, добавить сахар, растительное масло и взбить на больших оборотах миксера в пышную массу. Добавляем сметану и ванилин, еще раз все взбить примерно 1 минуту.
Вылить суфле на блины и поставить в предварительно разогретую духовку до 200С, на 10 - 15 минут. Ориентируйтесь по суфле, как только начали появляться румяные пятна, вынуть блины.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "блины, оладьи":
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Часть 9 - Блинчики с творогом в сметанном суфле
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