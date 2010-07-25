Блинчики с творогом в сметанном суфле

Масленичная неделя продолжается и невозможно не приготовить одно из вкусных блюд - блины. Рецептов и вариантов их приготовления очень много и поэтому каждый может экспериментировать по своему желанию и вкусу. Блинчики с творогом - это одно из любимых лакомств для многих и если кто-то еще не успел их приготовить не пропускайте этот рецепт, а сохраняйте его для себя. А в выходные дни обязательно угостите близких такими блинчиками.

Ингредиенты:

Начинка:

- чернослив - 50 г

- курага - 50 г

- творог (зерненный жирный, лучше домашний ) - 400 г.

Суфле:

- сметана - 300 мл

- яйцо - 2 шт.

- сахар - 0.5 стак.

- ванилин - 1 щепотка

- растительное масло - 2 ст. л.

Приготовление:

Приготовить блины по вашему любимому рецепту.

Для запеканки потребуется около 10 - 15 блинов.

Чернослив и курагу вымыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.

Для начинки: в миске смешать творог, курагу и чернослив. Сахара в начинку можно не добавлять, так как само по себе это уже сладко, плюс суфле пропитает блины дополнительно своей сладостью.

Творог с сухофруктами хорошо перемешать. Для лучшей однородности можно взбить погружным блендером

Завернуть начинку в блины и разрезать их по середине.

Выложить блины в жаропрочную форму (получается 2 слоя).

Перед тем, как заняться суфле, нужно включить на разогрев духовку на 200С.

Приготовление суфле: вбить яйца в миску, добавить сахар, растительное масло и взбить на больших оборотах миксера в пышную массу. Добавляем сметану и ванилин, еще раз все взбить примерно 1 минуту.

Вылить суфле на блины и поставить в предварительно разогретую духовку до 200С, на 10 - 15 минут. Ориентируйтесь по суфле, как только начали появляться румяные пятна, вынуть блины.